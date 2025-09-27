Gastronomía local y compromiso ambiental, protagonistas en Vecindario Este fin de semana se celebran de manera conjunta las Ferias Km.0 y del Sol poniendo en valor los productos locales y las energías renovables

Vecindario Sábado, 27 de septiembre 2025

Este sábado y domingo la Avenida de Canarias, en concreto la Plaza de los Algodoneros, en Vecindario, es el punto en el que se desarrolla de manera conjunta, en una nueva edición, las Ferias Km.0 y del Sol, promovidas por la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria. Ambos eventos son claros expositores para la riqueza agrícola y artesanal de la isla, así como las nuevas tecnologías que llegan para revolucionar el concepto de sostenibilidad. En la inauguración han estado presentes la presidenta de la Mancomunidad del Sureste y alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín; el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; junto a la consejera de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía, Minerva Alonso; el vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria y alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa; el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández; y el alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García. Asimismo, han estado presentes ediles de las diferentes corporaciones.

Los diferentes puestos alimentarios, artesanos y tecnológicos mostraron sus productos y servicios a las autoridades, quienes realizaron un paseo por toda la feria para conocer de primera mano la calidad de los productos de los feriantes que participan en esta edición. La feria dio comienzo a las 09.00 horas y estará abierta hasta las 14.00 horas recibiendo a visitantes locales y turistas dispuestos a llevarse lo mejor de nuestra tierra.

La Feria Km.0 Gran Canaria en su 32º edición vuelve a convertirse en un escaparate del sabor y la tradición insular, reuniendo a más de una treintena empresas de productores, tanto de la Comarca del Sureste, como de otros municipios, que ofrecerán vinos, quesos, frutas, verduras, confituras y una amplia variedad de alimentos reconocidos por su excelencia, especialmente las queserías. Esta feria cuenta con la colaboración de la Consejería de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, Cámara de Comercio de Gran Canaria, Turismo de Gran Canaria, Instituto Canario de Calidad Agroalimentario del Gobierno de Canarias (ICCA) y Cajasiete.

En paralelo, la Feria del Sol centra su propuesta en el potencial de la energía solar como motor de innovación, con un programa dedicado al emprendimiento en energías renovables y la exhibición de las últimas novedades en movilidad sostenible, energías limpias y tecnologías.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, destacó «la importancia de apostar por un gran futuro de energía limpia para la isla de Gran Canaria». «Esta feria abrió camino hace muchos años para que pequeñas y medianas empresas del sector pudieran tener un espacio donde poner las novedades en torno a las energías limpias. Y, además, en esta edición vuelve a unirse a una feria de alimentación Km.0 aunando, por lo tanto, tradición e innovación». «Las energías limpias son elemento vector de la innovación, del desarrollo tecnológico y de la lucha contra el cambio climático», concluyó Morales.

Asimismo, la presidenta de la Mancomunidad, Vanesa Martín, afirmó que «esto es una muestra de que todas las administraciones, apuestan y apoyan el sector primario y el tecnológico sector». «El año pasado, después de 32 ediciones, llegamos a 22.000 visitantes. Este año se esperan más, pero es que no solo eso, alcanzamos ya diecisiete puestos de energías renovables y vehículos eléctricos. Tenemos que seguir reforzando proteger el sector primario», señaló la presidenta.

Por su parte, la consejera de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía, Minerva Alonso, añadió que «son unas ferias que ya tiene a la ciudadanía fidelizada. La ciudadanía de Gran Canaria se mueve por las series kilómetro cero, se mueve para conocer productores nuevos, para volver a comprar a productores que ha conocido en otra feria, porque son productos de esta tierra, del sector agroalimentario de la Isla, de enorme calidad y estamos apoyando la economía circular.

Ambos encuentros se celebran de manera conjunta este 27 y 28 de septiembre, creando un espacio único que une gastronomía local, sostenibilidad y futuro energético. La apuesta por los productos de cercanía no solo impulsa la economía y apoya a agricultores y comercios locales, sino que también contribuye a reducir la huella de carbono al disminuir la necesidad de transporte. Una sinergia perfecta entre consumo responsable y compromiso ambiental.

Este fin de semana será la antesala a la llegada de la Feria del Sureste, que se celebrará entre el 7 y el 9 de noviembre, una cita indispensable para seguir conociendo y disfrutando de primera mano de la agricultura, ganadería, y artesanía de la Comarca.