De Galicia hasta Tunte, todo por Santiago Apóstol El alcalde Marco Aurelio Pérez da la bienvenida a los representantes de la mancomunidad gallega que preside la alcaldesa de Triacastela y que participaron en el 131 aniversario de la Villa de San Bartolomé de Tirajana

El alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez Sánchez, dio este jueves la bienvenida al municipio a los representantes institucionales de la mancomunidad de municipios gallegos del Camino de Santiago Francés que por la tarde participaron en el casco histórico de Tunte en la ofrenda floral a los iconos religiosos de Santiago y de San Bartolomé, y en el acto conmemorativo oficial del 131 aniversario de la concesión del título de Villa a este municipio del sur de la isla.

El encuentro con la delegación gallega, en la que también participaron la teniente de alcalde del área de Presidencia, Cultura y Educación, Elena Álamo Vega, y el concejal delegado de Servicios Municipales, Eduardo Armas Herrera, se desarrolló con carácter distendido y afectivo en la iglesia de Santiago de Tunte, donde el alcalde Marco Aurelio Pérez les mostró las tallas religiosas de Santiago El Chico y El Grande.

Este agazajo de hermanamiento entre autoridades de ayuntamientos vinculados al Camino de Santiago fue promovido en el marco del proyecto 'El camino de los valores' que viene promoviendo desde hace nueve años la magistrada Reyes Martel, del Juzgado de Menores n.º 1 de Las Palmas, para la integración de menores y jóvenes en situación de riesgo o vulnerabilidad.

La cita entre las dos delegaciones se produjo bastante temprano, antes de que los representantes gallegos emprendieran caminando la ardua subida del Paso de La Plata, tramo del camino canario de Santiago que une Cruz Grande y los Llanos de La Pez.

En la delegación llegada desde Galicia participan los alcaldes José Luis Raposo Magdalena (Pedrafita do Cebreiro), María Olga Iglesias Fontal (Triacastela), Claudio Garrido Martínez (Sarria), Monserrat Muler Sar (Paradela), Eleoy Pérez Sindín (Monterroso) y Manuel Taboada Vigo (O Pino) y los tenientes de alcalde José Antonio García Jurjo (Samos), Alicia López (Palas de Rei), Xosé Igrexas García (Melide) y Begoña Balado Conde (Arzúa).

Antes de emprender la caminata del Paso de La Plata los representantes de la mancomunidad de municipios gallegos del Camino de Santiago Francés, presidida por la alcaldesa de Triacastela, se hicieron una foto de familia delante de la Puerta Santa Jacobea de la Iglesia de Santiago de Tunte, del siglo XVI y hallada durante la restauración del templo en 1996, y visitaron el edificio de la Casa Consistorial de la Villa, donde también inmortalizaron el encuentro.