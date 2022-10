Gáldar pone en marcha una campaña de promoción del respeto en las canchas deporte Los carteles se dirigen a los padres y madres del deporte base. «No me grites, no grites al entrenador, respeta al árbitro, no menosprecies a mis compañeros»

La Concejalía de Actividad Física, Deporte y Salud de Gáldar, que dirige Ancor Bolaños, ha ampliado su campaña de promoción del respeto por parte de padres y madres en las instalaciones deportivas del municipio.

Para ello se han instalado nuevos carteles con el lema «Papá/Mamá queremos jugar con estas reglas: No me grites, no grites al entrenador, respeta al árbitro, no menosprecies a mis compañeros, no pierdas la calma, ríe y diviértete viéndome jugar, los rivales son niños como yo, piensa que siempre lo haré lo mejor que pueda. Con tu apoyo seré feliz».

Esta cartelería ya se encuentra instalada en los estadios de Barrial, Sardina, Venancio Monzón, Saucillo, en el polideportivo Juan Vega Mateos y el pabellón de La Montaña.

De esta manera la Concejalía pretende trasladar un mensaje de respeto hacia todos los participantes en el mundo del fútbol base, tanto jugadores como entrenadores y árbitros, con el objetivo de fomentar un ambiente sano en los estadios que favorezca la educación de los más pequeños.

Ancor Bolaños, concejal de Actividad Física, Deporte y Salud del Ayuntamiento de Gáldar, destacó que «con esta campaña pretendemos lanzar un mensaje necesario para evitar episodios desagradables en los recintos deportivos«.

«Todos los padres y madres deben entender que más importante que los resultados o que sus hijos jueguen o dejen de jugar es respetar al contrario, al entrenador, a los árbitros y por supuesto no presionar a sus propios hijos».