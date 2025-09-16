Gáldar invita a la ciudadanía a elegir la temática del Carnaval 2026
Se propone a los vecinos elegir entre 'La Antigua Grecia', 'Hawái', 'Los piratas a la búsqueda del tesoro perdido' y 'Superhéroes y villanos'
Martes, 16 de septiembre 2025, 17:19
La Concejalía de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Gáldar, que dirige Julio Mateo Castillo, ha abierto una encuesta ciudadana a través de la app móvil del Ayuntamiento de Gáldar para elegir la temática del Carnaval 2026, que tendrá lugar del 6 al 22 de febrero de 2026 y cuya Cabalgata llegará el 14 de febrero. Para ello, se propone a los vecinos elegir entre La Antigua Grecia, Hawái, Los piratas a la búsqueda del tesoro perdido, y Superhéroes y villanos.
Tal y como ha ocurrido en ediciones anteriores el Consistorio ha optado por conocer la opinión de los vecinos y que sean ellos quienes decidan la temática de estas multitudinarias fiestas.
Para ello se proponen cuatro temáticas diferentes, con muchas opciones todas ellas de ser la ganadora de esta encuesta, ya que todas ofrecen enormes posibilidades para la elección de los disfraces y decorados. En las próximas semanas se darán a conocer otras fechas de la celebración del Carnaval de Gáldar 2026.
