Imagen de las vallas de madera instaladas en caminos rurales de Gáldar. C7

Gáldar coloca 70 metros de vallas de madera en tres caminos

La actuación ha instalado 35 metros de vallado en la zona de El Tablado, 21 metros en El Hornillo y 15 en Chirino

CANARIAS7

Gáldar

Jueves, 28 de agosto 2025, 17:21

El Ayuntamiento de Gáldar, a través de la Concejalía de Vías y Obras, ha culminado la instalación de más de 70 metros de vallas de madera en diferentes caminos rurales de la zona alta del municipio norteño con el objetivo principal de reforzar tanto la seguridad como la comodidad de los peatones que transitan por ellos.

En concreto con esta actuación se ha completado la instalación de 35 metros de vallado de madera en la zona de El Tablado, 21 metros más en el núcleo de El Hornillo y otros 15 metros en Chirino.

Estas actuaciones forman parte del compromiso del grupo de gobierno del Consistorio de Gáldar con la mejora continua de las infraestructuras rurales del municipio, priorizando la protección de los viandantes en zonas de tránsito habitual y que cuentan con pendientes pronunciadas que las hacen más peligrosas.

Además, el uso de madera en las vallas responde a criterios de integración paisajística y sostenibilidad medioambiental.

