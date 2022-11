Gáldar aprueba un presupuesto de 37 millones con el objetivo de reducir deuda

El Ayuntamiento de Gáldar aprobó inicialmente en la mañana de este martes, en un pleno de carácter extraordinario, el presupuesto general consolidado para el ejercicio 2023.

El presupuesto para el año próximo asciende a 37 millones, pero el grupo de gobierno gastará 33 millones. Según el alcalde, Teodoro Sosa, este grupo de gobierno trabaja «siempre del lado de la prudencia, sin gastar todo», de ahí el superávit de más de 4 millones de euros. «Una reserva» que en parte se utilizará para ir saldando la histórica de duda, heredada, del Ayuntamiento galdense.

Precisamente, en este punto se detuvo el primer edil para señalar que «hasta que no desaparezca la deuda totalmente, no me quedaré tranquilo».

Y cuando llegue ese día «nos habremos dado cuenta de que nos gastábamos unos 1,5 millones en intereses» a la banca. Ahora, Gáldar solo paga 214.000 euros de intereses bancarios. «El resto no se lo lleva un banco, se lo queda el pueblo, en inversiones», señaló Teodoro Sosa.

Así, se contempla un superávit de 5 millones de euros, con un resultado presupuestario que se cifra en 4 millones de euros. Mientras, la deuda municipal en el 2023 se quedará en 9 millones de euros.

Además, el alcalde de Gáldar recordó que en este mandato se logró quitar el plan de ajuste municipal. Y «ya no dependemos del Ministerio, cuando decía que había que subir la contribución urbana, y me negué». Es más, en estos años el IBI «se ha bajado un 25%», al tiempo que se han mantenido, sin variaciones al alza, la tasa de la basura o el recibo del agua de abasto.

Del presupuesto que defendió el concejala de Hacienda, Valeria Guerra, el alcalde destacó, además del trabajo que lleva detrás, que es real.

«Mantenemos los ingresos con lo que viene de fuera, y con ingresos de verdad, no inventados». Se refería así al «gran esfuerzo de captación de fondos» llevado a cabo por el grupo de gobierno.

Lo que ahora se traduce en que el grueso de las partidas, además de para personal, se destinen a urbanismo, servicios públicos, educación, servicios sociales y seguridad ciudadana.

Pero a pesar de la pormenorizada exposición de un presupuesto que, según el grupo de gobierno, redunda directamente en la ciudadanía, no lo vio así la oposición.

Tanto el edil del grupo mixto, Blas Díaz, como el socialista, Demetrio Suárez, se abstuvieron en la votación de un presupuesto que salió a delante con la mayoría de gobierno.