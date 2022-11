El futuro de la concejal Francisca Quintana, a expensas de un informe

El futuro próximo de Francisca Quintana como edil del gobierno local en S an Bartolomé de Tirajana está a expensas de un informe de la Secretaría del Ayuntamiento. Coalición Canaria (CC), partido al que pertenecía, ha confirmado a la corporación que su expulsión de la organización ya es firme y definitiva, por lo que ha solicitado su pase al grupo de los no adscritos, una condición que podría afectar a su situación en el ejecutivo que preside la socialista Conchi Narváez.

La discusión estriba en si Quintana, que se quedó en el gobierno cuando el resto de ediles de CC fueron cesados por la alcaldesa en octubre de 2021, puede seguir o no en el ejecutivo local percibiendo un salario por su dedicación exclusiva a las funciones, entre otras, de edil de Festejos.

La concejal ha renunciado a la tenencia de alcaldía

Hay interpretaciones de la normativa en vigor que entienden que no, pero también es cierto que la jurisprudencia dictada hasta ahora no impide que un edil que pase a ser no adscrito pueda percibir un sueldo. Lo que no podría es ver mejorados sus derechos económicos respecto a cuando pertenecía al grupo.

Este periódico preguntó por este extremo a la alcaldesa y contestó que todo está a expensas del criterio de la Secretaría en su informe. Por lo pronto, la edil ya ha movido ficha para facilitar su permanencia en el gobierno y no perder su derecho a seguir percibiendo un salario.

Este pasado 9 de noviembre renunció a la séptima tenencia de alcaldía, un cargo que obtuvo tras la salida de CC y que sí le ha supuesto un aumento de salario respecto a lo que cobraba antes de su salida del grupo.

Esa tenencia ha recaído en el socialista Bartolomé Acosta, que asume el área de gobierno de Festejos aunque con la competencia delegada en Quintana.