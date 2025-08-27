La Fundación Proyecto Comunitario de La Aldea salva el Museo de la Escuelita La entidad firmó este miércoles la compra del inmueble a la familia propietaria gracias a una subvención de la Consejería de Cultura del Cabildo de 50.000 euros

La compra del inmueble del Museo de La Escuelita se firmó este miuércoles.

La Aldea de San Nicolás celebra como un hito histórico con la consolidación definitiva del Museo de la Escuelita, que permanecerá en el municipio garantizando su continuidad y proyección de futuro.

Este logro no hubiera sido posible sin la confianza y generosidad de la familia propietaria, que durante 23 años ha cedido el inmueble a la Fundación Canaria Proyecto Comunitario de La Aldea. Su gesto permitió que este espacio se convirtiera en un lugar de referencia para la memoria colectiva, demostrando su fe en los objetivos de la Fundación y en la necesidad de salvaguardar la historia y la identidad aldeana.

El portavoz de la Fundación, Ancor Suárez Sánchez, subrayó este miércoles que «el ejemplo de la familia propietaria es un acto de compromiso y de amor hacia el pueblo. Confiaron en nuestro proyecto cuando era apenas una ilusión y gracias a esa confianza, hoy podemos decir que el Museo de la Escuelita permanecerá en La Aldea para siempre».

El acuerdo de compra del inmueble a la familia propietaria por parte de la Fundación, firmado ante notario en Arguineguín, ha sido posible gracias al decidido apoyo de la Consejería de Cultura del Cabildo, dirigida por Guacimara Medina, que ha facilitado la financiación necesaria, en concreto 50.000 euros de remanentes.

«Es una apuesta firme por la protección del patrimonio cultural y por la consolidación de la experiencia museística que caracteriza a La Aldea», añadió el portavoz de la Fundación.

El museo permanecerá además simbólicamente custodiado por la estatua de ICO, guardián de los sueños colectivos y de las acciones que, paso a paso, han hecho posible la salvaguarda del patrimonio.

Con este paso, el Museo de la Escuelita se consolida como un espacio al servicio de la comunidad, abierto a la investigación, la educación y la transmisión de valores, garantizando que la historia aldeana siga siendo un referente cultural y social para las generaciones presentes y futuras.