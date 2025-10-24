La Fundación Juan Negrín reconoce el compromiso de José Miguel Pérez con el político republicano El expresidente del Cabildo de Gran Canaria, fallecido en 2024, ha recibido un homenaje este viernes

La Fundación Juan Negrín ha celebrado este viernes un reconocimiento a la figura de José Miguel Pérez García (1957-2024), expresidente del Cabildo de Gran Canaria fallecido el año pasado.

La fundación califica de esenciales las aportaciones de Pérez a la tarea de sacar del olvido la figura de Juan Negrín López, el único canario que ha presidido el gobierno de España (entre 1937 y 1939).

Además, Pérez contribuyó al acuerdo que permitió el traslado del Archivo Negrín a Gran Canaria; impulsó la rehabilitación y cesión de la antigua Caja de Reclutas de Las Palmas para que fuera sede de la Fundación Juan Negrín; y dirigió la Cátedra Negrín de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), desde donde favoreció la investigación del Archivo Negrín.

Al acto han acudido, entre otros, el rector de la ULPGC, Lluís Serra, y Augusto Hidalgo, vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria y miembro destacado del PSOE, partido en el que Pérez desarrolló su carrera política. Además de presidir la institución insular, Perez lideró el partido socialista entre 2011 y 2016 y fue candidato a la presidencia de Canarias en las elecciones de 2011, tras las que fue nombrado vicepresidente en el Gobierno de Paulino Rivero.