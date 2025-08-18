Las fuentes semilleras de palmera canaria crecen de dos a seis en Gran Canaria De las dos que existían se ha descatalogado la de Acusa Verde por su hibridación con palmeras datileras y se han aprobado otras cinco

El palmeral de Fataga se incorpora a la lista de fuentes semilleras de palmera canaria.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 17 de agosto 2025, 23:06

La Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, junto con el Gobierno canario y el Ministerio de Transición Ecológica, ha desarrollado un proyecto que ha identificado y propuesto nuevas fuentes semilleras de la palmera canaria (Phoenix canariensis) para garantizar la conservación de sus poblaciones naturales.

Con una inversión de 18.000 euros, un equipo del Instituto de Estudios Ambientales y Recursos Naturales de la ULPGC trabajó desde 2018 en la caracterización molecular de la especie para determinar con mayor fiabilidad el carácter puro o híbrido de los ejemplares presentes en los palmerales naturales.

En la isla existían desde 2006 dos fuentes semilleras, una en Acusa Verde y otra en Acusa Seca, ambas en Artenara. Los avances en el conocimiento genético de la especie han permitido la revisión de las fuentes semilleras, descatalogando aquellas que los estudios recientes han revelado como inapropiadas y designando otras que garantizan la calidad genética.

Así se descatalogó la fuente semillera de Acusa Verde por su importante hibridación con palmeras datileras (Phoenix dactylifera) y se han aprobado otras cinco localizadas en Hoya Bravo (Santa Brígida); Soria-Caideros y Barranco de La Palma-Cañada de La Cuesta (Mogán) y Arteara-Barranco de Fataga y Casas Blancas (San Bartolomé de Tirajana).