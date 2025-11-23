«Hay que frenar la caída, en cuanto a gestión, que sufre este municipio»

Rafael Falcón Valsequillo Domingo, 23 de noviembre 2025, 06:00 | Actualizado 07:10h. Comenta Compartir

El pasado martes recibió el bastón de mando como alcalde de Valsequillo tras prosperar la moción de censura contra Francisco Atta (ASBA). Juan Carlos Hernández Atta (Asamblea Valsequillera) analiza sus primeros días al frente del consistorio valsequillero.

–Mucho se ha hablado de la moción de censura, ¿pero cómo han sido los meses previos?

–Frenéticos. Los partidos políticos que estábamos formando la oposición hemos estado hablando, dialogando y llegando a acuerdos por si se daba la oportunidad de llegar al gobierno no fuese comenzar y hacer experimentos, sino llegar con un programa consolidado, cerrado y consensuado por todas las fuerzas para poder empezar a trabajar desde el primer día y a eso nos dedicamos durante el verano. No fue fácil llegar a un acuerdo, porque todos queremos lo mejor para Valsequillo, cada uno desde su punto de vista, pero con diálogo, acuerdo y consenso todo salió y estamos muy satisfechos de ese trabajo realizado, porque de ese tiempo de trabajo surgió un equipo sólido, comprometido y cohesionado, y eso es lo más importante. Desde el primer día tenemos las ideas claras y desde el primer día puedo garantizar que este es un gran equipo, muy consolidado.

–¿Cuáles son las principales directrices a llevar a cabo durante este año y medio que resta de mandato?

–Mejorar los servicios del municipio, eso es fundamental, porque así mejoras la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Valsequillo. Somos conscientes de que hay algunos servicios que requieren de mucho tiempo y de mucha inversión, como el alumbrado público, para poderlo solucionar. En el año 2021, desgraciadamente se perdió 1 millón de euros que venía de Europa para sustituir el alumbrado del municipio y no lo pudimos llevar a cabo. Ahora tendremos que establecer un contrato de mantenimiento para intentar que cuando el alumbrado se caiga se pueda reponer lo antes posible, pero el objetivo es que cuando dispongamos de la subvención y de los recursos necesarios ir renovando poco a poco toda la instalación de alumbrado del municipio. Pero, repito, es uno de los temas que va a requerir tiempo. No hay una solución a corto plazo, pero hay otros temas que sí, como el servicio de Limpieza. Es un tema fundamental, es una de las mayores demandas de nuestros vecinos y vecinas. El servicio de Limpieza no está funcionando bien, no hay nada más que coger el contrato actual para ver que hay al menos entre diez y quince incumplimientos diarios. Tenemos que revisar ese contrato con la actual concesionaria para exigirle que cumpla con lo que está establecido. También hay que tener en cuenta que ese contrato lleva ya más de dos años vencido, por lo que vamos a trabajar para intentar sacar un nuevo pliego para hacer una nueva adjudicación con un servicio que se ajuste a las necesidades de Valsequillo. Esto también llevará tiempo, pero es una de las cosas que queremos hacer en lo que queda de mandato. También queremos llevar a cabo la concesión del contrato de la piscina. Una demanda que nos ha trasladado la ciudadanía. Hay una larga lista de espera para acceder a los servicios. Nosotros queremos que el nuevo servicio de la piscina sea con más actividades complementarias, con jornada ininterrumpida desde por la mañana hasta la noche, y que por lo menos podamos llegar al sábado a mediodía. Si nos diera tiempo también queremos remodelar la instalación, porque le hace falta una mejora importante en cuanto a la infraestructura.

–Con lo que queda de legislatura, todo esto es a contrarreloj.

–Así es. Todo es a contrarreloj porque los ritmos de la administración pública son los que son. Por eso es fundamental que a lo largo de este año y medio, con el trabajo previo que hemos hecho los partidos que conformamos este gobierno, haber llegado con un programa de actuación cerrado. Tenemos entre ocho y diez medidas que queremos llevar a cabo y si conseguimos desarrollarlas todas se va a notar esa mejoría que nos demandan los valsequilleros y valsequilleras. Y luego quedarán para más adelante aquellas actuaciones que también tenemos programadas y queremos llevar adelante pero que necesitarán de más tiempo, pero eso ya dependerá de si renovamos la confianza de los valsequilleros y valsequilleras. Pero ahora lo que toca es ponerse a trabajar, cumplir con ese programa de actuación y frenar la caída en cuanto a la gestión de este municipio, y comenzar a reflotar esta nave que le hace falta.

–Anunció como primera medida una auditoría.

–Efectivamente. Tú no puedes curar a un paciente si no le haces primero un buen diagnóstico. Y ese diagnóstico será fundamental, porque si el diagnóstico es erróneo el tratamiento será el equivocado. Por eso le estamos dedicando la primera semana de mandato a ir área por área haciendo un volcado de todos los datos para saber en qué situación se encuentran cada una de ellas. Qué proyectos están iniciados, qué proyectos están parados, qué proyectos son urgentes desarrollar en cuestión de plazos, qué subvenciones hay en riesgo de perderse, etc. Tenemos 6 millones de euros que son inversiones para este municipio cuyo plazo límite para desarrollarse y ejecutarse está prácticamente agotado. Por lo tanto tendremos que agilizar esas inversiones para conservar la mayoría y aquellas que podamos perder intentar pelearlas en el Cabildo, en Madrid o en Bruselas, donde haga falta, para que perdamos el menor dinero posible, porque cada uno de esos euros es necesario para Valsequillo. Y dentro de todo esto es fundamental sacar el presupuesto para 2026, porque no podemos seguir como en los últimos 14 años trayendo el presupuesto del año en octubre, en noviembre o a veces en diciembre. Esta es una línea roja que nos hemos marcado para intentar que por primera vez, prácticamente en la historia de este municipio, podamos tener, ya para 2026 llegamos tarde, pero queremos tenerlo en el primer trimestre de 2026. Nos daríamos con un canto en el pecho y ya para 2027 intentaremos tenerlo, como marca la norma, cerrado en el último trimestre de 2026. El actual presupuesto está prorrogado desde 2023.

–¿Este es el pacto de los perdedores?

–Cuando te presentas a las elecciones y obtienes una representación no hay ni perdedores ni ganadores. Yo no me siento perdedor habiendo sacado cerca de 1.400 votos y tener cuatro concejales. Para mí eso es un premio al trabajo desarrollado. La política y el gobierno se decide cuando se alcanzan las mayorías. En las pasadas elecciones nadie sacó mayoría absoluta, fue necesario un pacto entre dos partidos. Ahora esa misma mayoría se ha conseguido con otras formaciones.

Ampliar

–¿Y qué opina del transfuguismo?

–Los jueces cuando establecen una sentencia tienen en cuenta el principio de individualidad. Cada caso es distinto. Lucía Melián ha demostrado que no está aquí para quedarse con un sillón, con un sueldo o con puesto. Desde que renunció a estar en el grupo de gobierno no cobra del Ayuntamiento, no trabaja para el Ayuntamiento y se volvió a su puesto de trabajo cuando no lo tenía asegurado. Para mí es todo un ejemplo de coherencia y dignidad, y como ella bien dijo su objetivo no era una moción de censura sino que cambiaran las formas. El alcalde anterior tuvo un año completo para intentar buscar nuevas mayorías, bien de forma puntual o de forma estable y no fue capaz de conseguirlo. Es muy fácil poner toda la responsabilidad en los demás y no hacer autocrítica, sobre todo quien lo critica es el secretario de acción política de un partido, que como dice Nueva Canarias, ha declarado 24 cargos tránsfugas, que sí se han quedado en sus gobiernos y que siguen cobrando de la administración. Hay una doble vara de medir por el gobierno anterior que no se ajusta para nada a la realidad.

–¿Existe un ambiente de crispación en Valsequillo?

–No. Es algo que se ha querido vender para justificar una decisión política.

–¿Cuál es su relación personal con Francisco Atta?

–Muy buena, al igual que con el resto de los concejales que están hoy en la oposición. Yo soy familiar de Francisco Atta, pero estuve estudiando con Fabiola, etc. Esto es un pueblo pequeño donde nos conocemos todos. Esto no va de familias ni amistades, esto va de gestión.

–¿El abrazo que le dio Carmelo Ramírez tras la moción de censura cómo lo define?

–Recibí muchos abrazos ese día. Y el de Carmelo Ramírez fue uno más. Cuando llegué también saludé a Teodoro Sosa y Óscar Hernández, a los que les tengo un enorme respeto.

–¿Asamblea Valsequillera se integrará en Nueva Canarias?

–No. Asamblea Valsequillera desde sus inicios ha ido siempre sola a las elecciones. Somos un partido local e independiente. A día de hoy vamos a seguir en esa línea. Hemos tenido ofrecimientos de muchos partidos, y seguimos recibiendo llamadas, pero nosotros escucharemos y dialogaremos con todos, pero lo que es cierto es que Asamblea Valsequillera se ha presentado siempre sola a las elecciones.

–¿A nivel personal cómo le va a cambiar la vida?

–De forma radical. Soy profesor de Ecca.edu e iba a cumplir ahora 25 años en la Fundación. Es mi casa y espero volver cuando acabe mi carrera política. Soy profesor y me encanta la relación con el alumnado. Esa parte queda aparcada durante un tiempo al igual que mis aficiones, como el deporte, y la familia que se verán afectadas porque la dedicación a esta labor es total y absoluta.