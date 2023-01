Llegó a Gran Canaria hace más de 20 años. Este asturiano criado en la montaña, con los Picos de Europa como patio de recreo, quedó maravillado cuando se adentró en la isla y descubrió sus senderos. «Aluciné. Me di cuenta rápidamente que Gran Canaria es muchísimo más que sol y playa», afirma Fernando Cano.

«Durante estos años no he llegado a comprender cómo Gran Canaria, con la increíble red de senderos que posee, no tiene una ruta referente como posee, por ejemplo, Menorca con el Camí del Cavalls, que atrae todos los años a unas 45.000 personas, o el Anillo de Picos en los Picos de Europa o el famoso GR 20 en Córcega. Llevaba tiempo ideando la posibilidad de sacar un proyecto que sirva como herramienta de dinamización del tejido social y económico de la Cumbre, y sin ningún ánimo de lucro he ideado La 365. El nombre viene dado porque se puede realizar durante los 365 días del año. Se trata de un recorrido circular de 115 kilómetros, que se puede realizar por etapas entre cinco y ocho días. La intención es que el visitante viva una experiencia durante la semana de estancia que esté en la isla», desvela.

La 365 se divide en 14 etapas y Fernando Cano recorrió 3.000 kilómetros para diseñar el recorrido final de 115 kilómetros. «En la web www.la365.es puede encontrar los tracks de las rutas, así como videotracks para que nadie se pierda. La circular transcurre por 14 municipios y se adentra en parques naturales, parques rurales y caminos reales de Gran Canaria. La 365 se convierte en una forma diferente de conocer Gran Canaria. Hago comentarios de los municipios y la ruta pasa por cuatro mercadillos tradicionales», afirma.

Hasta ahora no ha tenido ningún apoyo institucional. Algunos ayuntamientos le han abierto las puertas, pero otros no. «Quiero que este proyecto sea beneficioso para la isla. Hay 20 millones de senderistas federados en Europa y La 365 podría ser una alternativa turística para la isla. Se podrían hacer muchísimas cosas, como la homologación de la ruta, sistemas de protección de espacios naturales y captación de recursos para reforestación o para el mantenimiento de caminos», sueña Fernando Cano.

En la web, los que se animen a hacer La 365, caminando o corriendo, tienen un pasaporte para sellarlo en los distintos puntos.