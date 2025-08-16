Fontanales se tiñe de color con los sabores de la feria Km.0 El encuentro reúne a 45 productores de quince municipios grancanarios bajo un techo de 2.000 paraguas

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 16 de agosto 2025, 15:42 | Actualizado 16:17h. Comenta Compartir

La Feria Km.0 Gran Canaria celebra este sábado su 31ª edición en Fontanales, en la Villa de Moya, convirtiendo la explanada del colegio del barrio en un escaparate de tradición, gastronomía y sostenibilidad. El evento, que se prolongará también este domingo en horario de 9.00 a 14.00 horas, reúne a 45 productores de 15 municipios de la isla.

Uno de los grandes atractivos de esta edición es el llamativo techo de 2.000 paraguas de colores instalado sobre la zona de expositores. Además de proporcionar sombra, se ha transformado en un icono visual que atrae a visitantes y fotógrafos, reforzando el carácter festivo de la cita.

Los asistentes pueden encontrar desde quesos, vinos y repostería artesanal hasta frutas de temporada y otras elaboraciones de kilómetro cero, reflejo de la diversidad y calidad del sector primario grancanario.

Para facilitar el acceso, el Cabildo ha dispuesto un servicio de transporte directo desde la Fuente Luminosa, en la capital, con reserva previa en la web del evento y un coste de cinco euros ida y vuelta. A ello se suma un servicio gratuito de transporte interno en Fontanales, impulsado por el Ayuntamiento de Moya, que conecta las zonas de aparcamiento con el recinto ferial.

El coordinador insular de Desarrollo Económico, Kevin Pérez, subrayó durante la inauguración que «la Feria Km.0 Gran Canaria es una herramienta fundamental para fortalecer el sector primario, apoyar a nuestros productores y acercar a la ciudadanía la riqueza de nuestra tierra. Fontanales se convierte, durante estos días, en un escaparate vivo de lo que significa consumir local y apostar por la sostenibilidad».

La feria cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de la Villa de Moya, la Consejería de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, Turismo de Gran Canaria y la Cámara de Comercio.

Desde su primera edición, ha reunido a más de 360 productores y recibido a más de 300.000 visitantes, consolidándose como un motor de dinamización económica y un referente en la promoción de hábitos de consumo responsables, según informaron fuentes del Cabildo de Gran Canaria a través de un comunicado.