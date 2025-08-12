Fontanales inicia las fiestas de San Bartolomé con el pregón de Adolfo Reyes El pregonero fue el encargado del suministro eléctrico del barrio y del molino, llegando a producir más de 60.000 kilos entre rollón y gofio para el pueblo

CANARIAS7 Moya Martes, 12 de agosto 2025, 16:18 Comenta Compartir

Las fiestas de Fontanales en honor a San Bartolomé arrancan este jueves con el pregón de Adolfo Reyes, vecino emblemático que fue el encargado del suministro eléctrico del barrio y del molino, llegando a producir más de 60.000 kilos entre rollón y gofio para el pueblo.

Este viernes tendrá lugar la Fiesta de la Familia y la Bajada de La Rama desde el Valle, acompañada por la Banda Isleña. Mientras, el fin de semana se celebra la Feria KM.0, en la explanada del colegio, de 9.00 a 14.00 horas.

La romería y ofrenda floral y de frutos a San Bartolomé se celebrará el viernes 22 de agosto, así como el posterior baile de taifas.

Para finalizar, el domingo 24 de agosto, día de la festividad de San Bartolomé, tendrá lugar la feria de ganado, con degustación de productos locales y quesos de Moya y una muestra de artesanía.