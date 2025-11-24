Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Raquel y Moisés el día que se paralizó el desahucio por la alerta meteorológica. Cober

El fondo de inversiones rechaza el alquiler social a la familia numerosa de Ingenio pendiente de desahucio

Ya ha notificado al juzgado que no está abierto esa posibilidad mientras se encuentra una alternativa habitacional y alega a su derecho a la propiedad privada

Cristina González Oliva

Cristina González Oliva

Ingenio

Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:02

El fondo de inversiones que impulsa el desahucio de Moisés y Raquel, la familia de Ingenio con seis hijos menores, ha rechazado concederle un alquiler social mientras encuentran otra vivienda.

Ya le ha comunicado a la Plaza Número 6 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Telde (antes Juzgado de Primera Instancia número 6 de Telde) que no tiene interés en esta posibilidad y alegó el derecho a la propiedad privada.

Cabe recordar que el pasado martes, un día antes de que se ejecutara una nueva fecha para el desalojo, el órgano judicial lo paralizó y estaba a la espera de esta respuesta.

Asimismo, está a la espera de la información solicitada a la empresa pública Visocan para que informe de los trámites que está realizando para encontrar una alternativa, que aún no se ha presentado al juez, pero que podría ser en un edificio de alquiler asequible en el mismo municipio. De todas formas, Visocan trasladará su absoluta colaboración para buscar una solución.

Con esta información, el juzgado decidirá si pone nueva fecha al lanzamiento o da el visto bueno a un acuerdo de alternativa habitacional.

