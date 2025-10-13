El fiscal pide que un delegado instructor investigue pagos irregulares en el Ayuntamiento de Guía El ministerio solicita al Tribunal de Cuentas que continúe indagando en el caso ante la falta de pruebas presentadas por el órgano municipal

David Rodríguez Medina Guía Lunes, 13 de octubre 2025, 23:10

El Ministerio Fiscal, adscrito al Tribunal de Cuentas, emitió el pasado viernes un informe en el que solicita a la Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas que nombre a un delegado instructor para que investigue supuestos pagos irregulares en el Ayuntamiento de Santa María de Guía. Todo ello después de que el propio alcalde de Guía, Alfredo Gonçalves, presentara sus alegaciones ante la denuncia tramitada por el grupo de la oposición del órgano municipal, Juntos por Guía.

Pedro Rodríguez, cabeza de lsita de Juntos por Guía, denunció hace algunos meses presuntos pagos irregulares por más de 333.000 euros en contratos vencidos y sin fiscalización del Interventor municipal en los meses de abril y mayo de este año. En su denuncia también ponía en conocimiento del Tribunal de Cuentas que el porpio alcalde estaba utilizando a un auxiliar administrativo del órgano municipal para ejercer funciones de Secretario accidental, quien presuntamente firmaba facturas de suministros y servicios «sin tener la formación necesaria para ello», argumentaba Rodríguez.

Por su parte, también denunció otros hechos como que el concejal de Cultura, Julián Melián, formalizaba contratos después de que los eventos se celebrasen o que Gonçalves contratase a una funcionaria del Cabildo para prestar servicios de asesoramiento jurídico sin ser compatible para ello.

El informe emitido por el Ministerio Fiscal dictamina que, en relación a la responsabilidad contable, los hechos de falta de acreditación de la realización de prestaciones en determinados contratos prorrogados son constitutivos de generar un perjuicio real en los fondos públicos. En cambio, el no haber obtenido mejores condiciones en las contrataciones solo indica «una eventualidad que no supone un perjuicio real y efectivo», reza el informe.

En la denuncia son nombrados quince contratos con diferentes entidades en los que presuntamente hubieron pagos irregulares, según reclama Juntos por Guía al Tribunal de Cuentas. En la fase de alegaciones, el Ayuntamiento presentó domuentación unida de informes en dos contratos de los quince. Uno referente al Contrato de Servicios para la recogida y transporte de los Residuos Sólidos Urbanos, mientras que el otro está relacionado con el servicio de animales abandonados en el municipio.

Para los otros trece proveedores solo constan informes del Secretario accidental «sin apoyo técnico ninguno», refleja el informe. El órgano municipal, respecto a los trece contratos con proveedores, señaló en la fase de alegaciones que «las prestaciones que figuran en las facturas y/o gastos se han realizado de conformidad con las condiciones generales y particulares previamente establecidas», justificando que el coste de las prestaciones se corresponden al del mercado del sector.

Ante el estudio de los hechos denunciados y los informes presentados por el Ayuntamiento de Santa María de Guía, el fiscal no cree que se cumpla la falta de indicios para achivar el caso, por lo que propone a la Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas que nombre a un delegado instructor para que investigue los pagos a los proveedores por parte de la institución local.