Firgas anuncia la convocatoria de cinco nuevas plazas de Policía Local El Ayuntamiento elige el sistema de comisión de servicios de carácter voluntario para cubrir la ausencia de agentes en el municipio

David Rodríguez Medina Firgas Jueves, 20 de noviembre 2025, 05:30

El Ayuntamiento de la villa de Firgas ha anunciado la convocatoria de cinco nuevas plazas de Policía Local. El sistema seleccionado para cubrir la ausencia que existe desde hace tiempo en el municipio de agentes es el de comisión de servicios de carácter voluntario. De esta manera, todos aquellos agentes que se encuentren prestando servicios en alguna otra administración pública podrán solicitar el traslado a Firgas, siempre y cuando cumplan con las bases establecidas en el proceso.

Esta medida responde a una necesidad urgente e inaplazable de reforzar la plantilla del Cuerpo de Policía Local del municipio. En la convocatoria se establece un periodo de prestación de servicios de seis meses, con la opción de poder ser prorrogable hasta un máximo de 18 meses de forma excepcional. Además, aquellos agentes que decidan presentarse no perderán su puesto de trabajo de origen, ni se podrá cubrir por el mismo procedimiento mientras dure su servicio en Firgas. Los interesados tendrán hasta el próximo 1 de diciembre para presentar sus solicitudes.

El alcalde de la villa de Firgas, Alexis Henríquez, señala que esta convocatoria pretende «cubrir una necesidad que llevamos teniendo desde hace tiempo», puesto que «ahora mismo solo hay un agente de servicio». El primer edil asegura que «las fiestas y los eventos solemos cubrirlos gracias a los convenios que tenemos con otros municipios, principalmente con Santa María de Guía que suelen colaborar bastante con nosotros».

Ausencia de personal

Este proceso se realiza mientras el Consistorio continúa trabajando en la preparación de una Oferta Pública de Empleo que presentará al Gobierno de Canarias para que la incluya dentro de la convocatoria de plazas unificadas de Policía Local que se realizan anualmente. «No hemos podido presentarla porque tenemos carencia de personal en el Ayuntamiento, por eso hemos convocado estas cinco plazas en lo que terminamos de elaborar la Oferta Pública de Empleo», subraya el regidor.

De la misma manera, argumenta que no se ha podido trabajar en la realización de la misma porque en el departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento «actualmente hay solo una persona, ya que hay otra que está de baja».

«Entre funcionarios, laborales fijos, indefinidos y empresas municipales hay un total de 60 trabajadores, por lo que hay aspectos que son imposibles de abarcar», añade Henríquez. A su vez, explica que normalmente Firgas cuenta con siete plazas en el Cuerpo de Policía Local, aunque en la actualidad solo hay un agente de servicio porque «dos de los que estaban aprobaron en otro municipio, además de algunos que se fueron jubilando y dejaron las vacantes disponibles». Con esta actuación el municipio podrá ver aumentado el número de integrantes dentro del Cuerpo de Policía Local.

Firgas