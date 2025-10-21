Fiestas de San Rafael en Vecindario 2025: programa de actos, conciertos y actividades

CANARIAS7 Martes, 21 de octubre 2025, 06:00 Comenta Compartir

Las fiestas en honor a San Rafael en Santa Lucía de Tirajana se celebran a lo largo de este mes de octubre y se prolongarán hasta el 2 de noviembre. La organización municipal destaca el esfuerzo por llegar «a todos los públicos» y subraya la colaboración entre áreas municipales y colectivos culturales.

Una de las citas más señaladas será el concierto del artista José Vélez el domingo 26 de octubre, que servirá de cierre para el día grande de las fiestas.

El programa incluye más de 45 actividades, entre conciertos de música moderna y folclórica, turnos de humor, deportes urbanos, romerías, concursos, noches de verbena, actividades infantiles, juveniles y de mayores. Todo ello refleja la amplitud y la convivencia generacional de estas fiestas vecindarias.

Martes, 21 de octubre

18:00h. Baile de Mayores amenizado por Los Brillantes + reparto de chocolate y churros (Plaza de San Rafael)

Miércoles, 22 de octubre

18:00h. Actuación de las Escuelas de Baile del municipio (Plaza de los Algodoneros)

Jueves, 23 de octubre

17:00h. Tarde juvenil: torneos de tenis de mesa, futbolín, circuito de bicicletas, Live Painting, stands artesanales (Parque de La Libertad)

19:00h. Exhibiciones de baile urbano (Parque de La Libertad)

19:45h. Actuaciones musicales jóvenes: NI-K, ENECE, Jugador Local, Putogordo MC, Gauchito

22:00h. Noche joven con DJ Airam Vega (Recinto ferial)

00:00h DJ Alejo

Viernes, 24 de octubre

20:00h III Festival Folclórico con las agrupaciones de Asociación folclórica y culturalGuarache, Tenerife y Parranda La Aldea del Proyecto comunitario de La Aldea, Gran Canaria (Plaza de San Rafael)

22:30h Noche de versiones: Los 600

00:00h Maldita EGB

01:30h Tabaiba

Sábado, 25 de octubre

10:00h Torneo de Zanga (Salón Ateneo)

11:00h Ludopark acuático con fiesta de la espuma (Plaza de los Algodoneros)

18:30h Romería-Ofrenda a San Rafael (concentración en el Cruce de Sardina)

22:30h Noche de verbena: Orquesta Star Music, Grupo Leyenda Joven, Orquesta Armonía Show

00:00h Espectáculo piromusical (Recinto Ferial)

Domingo, 26 de octubre

09:00h - 14:00h Feria-Exposición de ganado + Concurso de Arrastre (junto al Recinto Ferial)

20:00h Concierto de José Vélez (Recinto Ferial)

Lunes, 27 de octubre

17:30h Tarde de la infancia con Ludopark y talleres artísticos (Zona peatonal Avda. de Canarias)

Martes, 28 de octubre

18:00h Baile de Mayores amenizado por Yoni y Aya + reparto de chocolate y churros (Plaza de San Rafael)

Miércoles, 29 de octubre

18:00h Actuación de Escuelas de Baile (infantil-juvenil) (Plaza de los Algodoneros)

Jueves, 30 de octubre

19:00h Noche de Tapas con colaboraciones gastronómicas y actuaciones (Plaza de los Algodoneros)

Viernes, 31 de octubre

Tarde de Finaos en los barrios del municipio (Plaza de San Nicolás de Bari, Sardina; Parque de San Pedro Mártir, El Doctoral; Plaza de Balos; Parque de La Blanca; Parque de La Paredilla; Parque del Taro; Parque de La Orilla)

22:00h Noche de música del Sureste: La Guagua Band, Makana Conection, Neketan Pinchadiscos (Recinto Ferial)

Sábado, 1 de noviembre

10:00h - 15:00h Acto solidario «Un Corte, Una Ilusión» (Plaza de los Algodoneros)

10:00h - 15:00h Exposición y muestra de Carretones y DriftTrike (Zona peatonal Avda. de Canarias y c/ Jerónimo Falcón)

20:00h Espectáculo «Bejeque en México» con Mara Pérez (Plaza de San Rafael)

22:30h Tributo a Shakira

00:00h Verbena con Orquesta Makinaria Band y Grupo Acuarela (Recinto Ferial)

Domingo, 2 de noviembre

10:30h Vecindario Family Jumping (actividad deportiva de obstáculos para familias) (Zona peatonal Avda. de Canarias)

13:00h III San Rafael Latino – taller de salsa (Escuelas de baile)

14:00h Orquesta Maracaibo

16:30h Taller de bachata

17:30h Orquesta Salsa 7

19:00h Taller y rueda latina

20:00h Fin de fiesta: Concierto de Aduén Amaya (Recinto Ferial)