El festival de videojuegos, esport y cultura urbana 'Gaming Experience' viene a Gran Canaria

El Centro Comercial Alisios acogerá del 13 al 15 de junio el evento 'Gaming Experience Gran Canaria', uno de los mayores festivales de videojuegos, esports y culturas urbanas que se celebran en el archipiélago, organizado por A1M Entertainment y financiado por Vicepresidencia del Cabildo.

«Esta industria ya está instalada en Canarias. La hemos atraído con incentivos fiscales a las empresas pero nos faltaba el ecosistema, el lugar de exposición, el evento que sirviera para los usuarios y para que los profesionales puedan dar a conocer sus proyectos de futuro», aseguró en la presentación el vicepresidente del Cabildo, Augusto Hidalgo.

«Este Gaming Experience va a ser un lugar de diversión, pero, al mismo tiempo, un lugar de exposición y un escaparate para que los profesionales puedan mostrar sus proyectos», agregó.

Hidalgo detalló que su consejería aporta 300.000 euros a un evento con acceso gratuito que forma parte de la iniciativa GG Worldwide Festivals y que atraerá a más de 30.000 visitantes durante los tres días de celebración, donde cultura, arte, tecnología y videojuegos sumergirán a los asistentes en 164.000 metros cuadrados del centro comercial dedicados a actividades y aventuras para todos los públicos.

Con un crecimiento exponencial en las últimas décadas, los videojuegos se han posicionado como la principal fuente de ocio y entretenimiento del siglo XXI, siendo Canarias un punto de encuentro nacional e internacional para la industria gracias a eventos como Tenerife GG o la Liga Canaria Esports, ambas iniciativas organizadas por A1M, que ahora traslada esta experiencia de festivales con asistencias masivas hasta Gran Canaria.

Durante la presentación se hizo una demostración de algunos de los juegos que podrán encontrar los asistentes al festival, participando el conocido gamer Zelika, con más de 16 millones de seguidores en redes sociales, en una partida de la plataforma de juegos online All on board! que desarrolla el estudio The Game Kitchen, radicado en Canarias.

Gaming Experience Gran Canaria desplegará en junio sus actividades a través de diez áreas temáticas pensadas para todos los gustos y edades. Los asistentes podrán disfrutar, entre otras, del área gaming e esports; una zona dedicada a juegos de mesa; un territorio especial para el K-pop y el cosplay; un sector para desarrolladores independientes de videojuegos y creadores emergentes; un territorio kids con actividades para los más jóvenes y las familias; y un enclave profesional del más alto nivel con conferencias, mesas redondas y ponentes del máximo prestigio dentro de la industria de los videojuegos y la tecnología.

«No es solo una apuesta por el entretenimiento, sino una forma de acercar el mundo del videojuego y la cultura urbana a todos los públicos, de manera completamente gratuita», destacó Antonio Cabrera, fundador de A1M Entertainment y organizador del evento.

La plaza central del Centro Comercial Alisios será el corazón del evento. Allí, frente al escenario principal tendrán lugar múltiples actividades, entre ellas: competiciones oficiales de esports, zonas de juego libre, exposiciones de estudios indie, torneos de juegos de mesa, propuestas para los más pequeños, actuaciones y personalidades del sector, entre otras sorpresas.

2.339 millones al año en España

Los videojuegos se han convertido en la primera opción de ocio audiovisual en España en los últimos años. Según la Asociación Española del Videojuego, el sector aumentó su facturación el último año un 16%, alcanzando un récord de 2.339 millones de euros.

Del mismo modo, la cifra de usuarios de videojuegos en España se incrementó hasta los 21 millones. En la actualidad, dentro del territorio nacional son casi 20 millones de personas las que consumen alguna clase de videojuego dentro de una horquilla de edad que va desde los seis hasta los 64 años.

Gran Canaria posee todos los elementos para convertirse en la capital de la industria gaming por unos días, por su posición estratégica en los mercados de Europa, África y América, y más en concreto, su capital, una ciudad con infraestructuras avanzadas, conectividad global y que posee una enorme tradición en lo que respecta al tejido empresarial tecnológico con incentivos como la Zona Especial Canaria (ZEC), que han facilitado el asentamiento de más de 20 estudios de desarrollo de videojuegos en las islas.