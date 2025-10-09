El festival de cine de terror 'Teror Film Fest' incorpora una nueva sección internacional Del 11 de octubre al 1 de noviembre, foráneos y vecinos de la villa mariana podrán disfrutar de diferentes actividades relacionadas con las películas más aterradoras de Canarias

El Ayuntamiento de Teror presentó ayer la 2ª edición del festival de cine de terror, 'Teror Film Fest', que se desarrollará entre el 11 de octubre y el 1 de noviembre con algunas novedades destacadas, entre ellas, el estreno de una sección internacional, con el pase de 20 cortometrajes, que se proyectarán del 27 al 30 de octubre. En total son 21 días en los que vecinos y foráneos de la villa mariana podrán disfrutar de diferentes actividades y sesiones del cine más terrorífico.

El festival, promovido desde las concejalías de Cultura y Turismo de Teror, que dirigen el también alcalde del municipio, José Agustín Arencibia, y Laura Quintana, sigue apostando por el cine hecho en Canarias y mantiene su sección estrella, el REC72H, donde los cineastas tienen 4 días, desde el 24 hasta el 27 de octubre, para poder realizar su creación de un máximo de tres minutos.

«El 'Teror Film Fest' llegó el pasado año para quedarse y vemos en esta segunda edición cómo se va consolidando con nuevos espacios, apostando fuerte en el ámbito del cortometraje del género de terror. Es un joven festival que apoya a jóvenes creadores y que al mismo tiempo trata de posicionar a Teror como un lugar de rodaje. Es por eso que en los cortos de las sección REC72, en el 50 % de los exteriores debe aparecer algún lugar de Teror», explicó Arencibia. Con esta iniciativa se pretende, desde ambas concejalías, atraer el máximo número de rodajes de películas y cortometrajes posibles a uno de los municipios más emblemáticos de la isla.

Este festival, dirigido por Ancor Ayoze, cineasta terorense, y producido por Alfonso Muñoz de la productora sincabeza producciones, tiene por lema en esta edición 'Naturalmente terrorífico', y entregará como estatuillas seis gárgolas de piedra natural talladas por Adolfo Armas, que pesa cada una unos 7,5 kg., replicando la ubicada en la Basílica del Pino.

El amplio programa de actividades gratuitas para todos los públicos arrancará con un escape room terrorífico este sábado 11 de octubre, que parte de la plaza del Pino a las 18.00 horas.

