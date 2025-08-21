El Festival de Arte en la Calle En Pie abrirá el programa cultural de la Fiesta del Pino El cartel ofrecerá en el casco de Teror, el 30 y 31 de agosto, hasta 35 funciones gratis de teatro, clown, música, narración oral, acrobacias y danza de más de 20 compañías

La Fiesta del Pino 2025 abrirá su programa cultural el último fin de semana de agosto, los días 30 y 31, con la 12ª edición del Festival de Arte en la Calle En Pie, que ofrecerá dos jornadas repletas de espectáculos gratuitos para todas las edades.

Más de 20 compañías y artistas de circo, teatro de calle, música, clown, acrobacias, espectáculos aéreos, danza y narración oral, entre otras disciplinas, así como dos talleres y varios conciertos, darán lugar a las 35 funciones que recorrerán las calles del casco de Teror con más de cinco zonas de actuación, desde la calle Real hasta la plaza del Pino y de Sintes, con una gran sorpresa al finalizar en el parking de las Oficinas Municipales.

El programa con sus horarios, espacios y actividades se puede visitar en la web https://www.festivalenpieteror.com/.

Las diferentes representaciones que se llevarán a cabo en la calle proceden de Canarias, País Vasco, Valencia, Madrid, Cataluña, Italia y Reino Unido. La variedad constituye el rasgo más notable de la oferta contenida en la programación, espectáculos que están concebidos para ser disfrutados en familia con más de 12 horas diarias en directo. De hecho, habrá espectáculos para adultos hasta bien entrada la madrugada.

Más allá del espectáculo, el festival reafirma su compromiso con la democratización de la cultura en el medio rural, impulsando la dinamización del municipio, el fomento de la economía local y la apuesta por la sostenibilidad y la Agenda 2030.

El festival, además, se convierte en lugar pet friendly, permitiendo que las mascotas no se queden en casa y puedan participar en compañía de sus propietarios.