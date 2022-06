La Feria del Sureste alcanza por primera vez los 150 puestos en el Cruce de Arinaga

El ritmo era este jueves frenético en la Avenida de Ansite, la calle principal del Cruce de Arinaga, en Agüimes, municipio al que, por riguroso turno rotatorio entre los tres que conforman la comarca, le tocaba albergar en este 2022 la Feria del Sureste, el mayor evento que organiza la Mancomunidad del Sureste, al que destina una partida de 120.000 euros. Hasta 6 empresas distintas se afanaban para montar a la vez los 150 puestos para exposición y venta de productos agroalimentarios y de artesanía de esta 17 edición, que por primera vez alcanza esa cifra en el Cruce.

Hasta ahora las ferias celebradas en este barrio obligaban a un pequeño recorte en el número de casetas y los tres municipios de la comarca, Agüimes, Ingenio y Santa Lucía de Tirajana, debían ajustarse a los 38 estand que le correspondían a cada uno, hasta sumar los 114 que, por logística, podían instalarse en el que es el núcleo urbano agüimense más populoso. Sin embargo, este año los puestos son algo más pequeños, pues han pasado de ser de cuatro metros por dos a tres por dos, lo que ha permitido habilitar hueco para 150 estand, 50 para cada municipio.

Una previsión de asistencia de hasta 100.000 personas

Hasta 100.000 personas se prevé que asistan a lo largo de este fin de semana, desde hoy hasta el domingo, a disfrutar de este gigantesco escaparate de productos kilómetro cero y de artesanía hecha en la comarca, que dibujarán un paseo de kilómetro y medio de expositores, aderezado, a su vez, con una muestra de artesanía, actuaciones musicales, teatro de títeres y degustaciones. Hoy y mañana estará de 10.00 a 22.00 y el domingo, de 10.00 a 15.00.

La edil Catalina Suárez dialoga con el gerente de la mancomunidad, Rafael Sánchez. / Cober

A la concejal de Desarrollo Local de Agüimes, Catalina Suárez, le echaba este jueves fuego el teléfono. No paraba de atender llamadas y consultas de los operarios mientras revisaba 'in situ' la logística del montaje de la feria junto al gerente de la mancomunidad, Rafael Sánchez. «Todo tiene que estar listo para las seis de la tarde (jueves) para que dé tiempo a los productores y artesanos a instalarse».

En la calle trabajaban a la vez 135 operarios, entre ellos, la quincena de los encargados de la instalación eléctrica, que corrió a cargo de la concesionaria del servicio en el sureste, Imesapi-Lumican, que desplegó 450 metros de cable y 75 cajas de protección, una por cada dos estand. Necesitaron el concurso de tres grúas.

Del rodaje de 'Jack Ryan' a la Avenida de Ansite

El zafarrancho más llamativo lo formaban los operarios de las 6 empresas que montaban a la vez los 150 puestos. Apuntó Sánchez que dado el boom de actividades producido tras el parón de la pandemia, este año no lograron que una sola entidad asumiera instalar todos los estand. Tienen el personal repartido en varios trabajos simultáneos. Eso les obligó este año a contratar a 6 empresas distintas, a una de las cuales, reparó el gerente, la pillaron justo después de que participara en la logística de un rodaje televisivo.

En la imagen, montaje de la carpa más grande, la de los espectáculos de títeres. / Cober

Alejandro Negrín, de Location Needs, no ha parado en los últimos meses de instalar carpas. De trabajar primero para ' The Mother', la película de Jennifer López, y después para la serie de Prime Video 'Jack Ryan', ahora, y casi de ahora para después, les llamaron para montar la carpa institucional de la Feria del Sureste, con una superficie de 300 metros cuadrados. El armazón lo colocaron la noche del miércoles al jueves, de 21.30, cuando les cortaron al tráfico la calle, hasta las 01.15, y este jueves ya estaban vistiéndolo con las lonas.

10.000 plazas para aparcar

Habrá más carpas. La más grande, de 15 por 30 metros (en la plaza sobre el aparcamiento de La Zafra), hará las veces de teatro para los títeres de Cancionero Isleño, que representará cuatro de sus espectáculos. Otra de 20 por 10, frente a la iglesia, acogerá la muestra de animales, con una treintena de ejemplares de 9 ganaderos distintos de Agüimes, y otra de 10 por 10, para Cocinando el Sureste.

Además, la feria contará con 5 contenedores con baños públicos y 10.000 plazas para aparcar en dos explanadas, en los dos extremos de la feria. Una junto a la calle Veneguera, donde cabrán 7.000 vehículos, y otra entre la GC-104, la vía que conduce a Corralillos, y la GC-191, que lleva de Agüimes a Balos. Tendrán carácter gratuito y los gestionará personal de una empresa de inserción especial de empleo.

Diversos momentos de los preparativos de la feria. / Cober

La feria vuelve tres años después, tras el parón por la pandemia, y lo hace con una variada oferta, que incluye la actuación de Los Gofiones y Los Sabandeños. Aunque la inauguración será hoy a las 11.00, en la plaza Primero de Mayo, la feria abrirá a las 10.00. Además de los 150 puestos, habrá una muestra de animales con una treintena de ejemplares de 9 ganaderos, según informa la edil de Desarrollo Rural, Jéssica Santana. Entre otros, habrá cabras, gallinas, cochinos negros, ovejas pelibuey, un burro majorero, corderos canarios y una vaca y varios terneros.

Para los niños, Cancionero Isleño representará desde las 17.00 a las 21.00 cuatro de sus espectáculos ('Titerrecicla', 'Amigos isleños', 'Islazul' y 'Risco Caído'), de una hora cada uno, y por la noche, en la plaza Primero de Mayo, Thania Gil ofrecerá 'Una noche con Chavela', de 20.00 a 21.30, y cerrará La Trova, de 21.30 a 22.30.