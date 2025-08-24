La Feria de Ganado del Pino 2025 llena Osorio de tradición y vida rural El ambiente festivo estuvo acompañado de una variada programación de actividades tradicionales: exhibiciones de trilla, arado romano, salto del pastor, trasquilá, ordeño y elaboración de pella de gofio

Uno de los ejemplares que se presentaron a la feria este domingo.

La Finca de Osorio se convirtió en epicentro del mundo rural grancanario con la celebración de la esperada Feria de Ganado del Pino 2025. El evento, que abre el programa festivo de las Fiestas Mayores de Gran Canaria, reunió a cientos de visitantes que disfrutaron de una jornada cargada de tradición, cultura y actividades familiares.

La feria, abierta al público entre las 10:30 y las 15:00 horas de este domingo, contó con la participación de 37 ganaderos y ganaderas de toda Gran Canaria, que presentaron más de 300 animales, entre ovejas, vacas, cabras y equinos. La muestra permitió a los asistentes conocer de cerca la riqueza ganadera de la isla y valorar el trabajo del sector primario.

El ambiente festivo estuvo acompañado de una variada programación de actividades tradicionales: exhibiciones de trilla, arado romano, salto del pastor, trasquilá, ordeño y elaboración de pella de gofio, además de paseos en burro y una exposición de aves. La música también tuvo protagonismo con la actuación de la agrupación 'Los Guayres del Palmar', que puso ritmo a la jornada.

El certamen ganadero repartió un total de 11.800 euros en premios por categorías, incluyendo ganado bovino del país y extranjero, caprino, ovino, equino y mular. Además, se destinaron 5.000 euros en ayudas al transporte de animales, lo que supuso un incremento de 4.800 euros respecto al año anterior, reflejando el compromiso del Ayuntamiento de Teror con el sector ganadero.

La concejala de Desarrollo Rural, Irene Ortega, subrayó la importancia de este evento como espacio de encuentro entre el mundo rural y la ciudadanía. «Queremos que las nuevas generaciones conozcan y valoren nuestras raíces, y esta feria es una oportunidad única para ello», afirmó.

La Feria de Ganado del Pino 2025 se consolida como una cita imprescindible en el calendario festivo insular, combinando tradición, divulgación y entretenimiento en un entorno natural privilegiado.

