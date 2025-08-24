Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los ejemplares que se presentaron a la feria este domingo. Juan Carlos Alonso

La Feria de Ganado del Pino 2025 llena Osorio de tradición y vida rural

El ambiente festivo estuvo acompañado de una variada programación de actividades tradicionales: exhibiciones de trilla, arado romano, salto del pastor, trasquilá, ordeño y elaboración de pella de gofio

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canario

Domingo, 24 de agosto 2025, 12:13

La Finca de Osorio se convirtió en epicentro del mundo rural grancanario con la celebración de la esperada Feria de Ganado del Pino 2025. El evento, que abre el programa festivo de las Fiestas Mayores de Gran Canaria, reunió a cientos de visitantes que disfrutaron de una jornada cargada de tradición, cultura y actividades familiares.

La feria, abierta al público entre las 10:30 y las 15:00 horas de este domingo, contó con la participación de 37 ganaderos y ganaderas de toda Gran Canaria, que presentaron más de 300 animales, entre ovejas, vacas, cabras y equinos. La muestra permitió a los asistentes conocer de cerca la riqueza ganadera de la isla y valorar el trabajo del sector primario.

El ambiente festivo estuvo acompañado de una variada programación de actividades tradicionales: exhibiciones de trilla, arado romano, salto del pastor, trasquilá, ordeño y elaboración de pella de gofio, además de paseos en burro y una exposición de aves. La música también tuvo protagonismo con la actuación de la agrupación 'Los Guayres del Palmar', que puso ritmo a la jornada.

El certamen ganadero repartió un total de 11.800 euros en premios por categorías, incluyendo ganado bovino del país y extranjero, caprino, ovino, equino y mular. Además, se destinaron 5.000 euros en ayudas al transporte de animales, lo que supuso un incremento de 4.800 euros respecto al año anterior, reflejando el compromiso del Ayuntamiento de Teror con el sector ganadero.

La concejala de Desarrollo Rural, Irene Ortega, subrayó la importancia de este evento como espacio de encuentro entre el mundo rural y la ciudadanía. «Queremos que las nuevas generaciones conozcan y valoren nuestras raíces, y esta feria es una oportunidad única para ello», afirmó.

La Feria de Ganado del Pino 2025 se consolida como una cita imprescindible en el calendario festivo insular, combinando tradición, divulgación y entretenimiento en un entorno natural privilegiado.

Ver 25 fotos

Publicidad

Top 50
  1. 1 Macrooperación de la Guardia Civil para notificar a los residentes en el asentamiento de Bahía de Formas
  2. 2 El gigante chino del e-commerce JD.com entrará en Canarias a través de las 7 tiendas de Mediamarkt
  3. 3 Sanidad debe pagar 60.000 euros por el alta en el Insular de un paciente desorientado sin acompañamiento
  4. 4 Fallece el presidente de Remax España, Javier Sierra
  5. 5 Plagas de verano en Las Palmas de Gran Canaria: «Llevo desde hace tres meses con cucarachas en casa»
  6. 6 Nayra Bertol, la canaria que llegó al Registro de la Propiedad en tiempo récord
  7. 7 Dos conatos de incendio, ya controlados, dejan 9,5 hectáreas afectadas en la isla de El Hierro
  8. 8 Muere un ciclista de 18 años tras una caída masiva en Soria
  9. 9 Muere Ángel Jove, presidente de Anjoca y fundador de Elba
  10. 10 Dónde saborear Gran Canaria según Francisco Rivero, periodista y empresario

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La Feria de Ganado del Pino 2025 llena Osorio de tradición y vida rural

La Feria de Ganado del Pino 2025 llena Osorio de tradición y vida rural