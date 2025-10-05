La feria de ganado y el encuentro en el casco cierran el fin de semana grande de las fiestas del Rosario El programa de eventos finalizará oficialmente el próximo 12 de octubre, con la celebración del Día Internacional de la Agricultura y Ganadería

El casco histórico de Agüimes fue escenario este domingo de una gran variedad de actividades que, combinando tradición, cultura, devoción y diversión, han supuesto el cierre al fin de semana grande de las fiestas del Rosario. Una feria de ganado, un campeonato de lucha del garrote, varios conciertos, el humor de Kike Pérez y una batalla de flores son algunos de los actos que han puesto el broche a un fin de semana repleto de folclore y entretenimiento.

El día comenzó sobre las 10:00 con la celebración de una feria de ganado en el terreno anexo al Teatro Auditorio, donde se dieron cita 46 ganaderos de todos los rincones de la isla. Cerca de 200 animales, entre los que se contaban toros, vacas, burros, caballos, ovejas o carneros, compitieron por llevarse alguno de los más de 11.000 euros en premios. Al mismo tiempo, en la Carpa del Teatro Auditorio se llevaron a cabo dos eventos simultáneos: un entretenido concurso de puzzles por parejas y la final de la Copa Cabildo de Gran Canaria de lucha del garrote, donde 24 competidores de todas las edades exhibieron su maestría en el uso de esta técnica ancestral, que se remonta a los antiguos pobladores de las islas.

Tras la celebración de la eucaristía y la procesión, la tarde se abrió con el concierto ofrecido por la Banda Municipal de Música de Agüimes y una degustación de postres, que hicieron las delicias de los presentes. Al mismo tiempo, la Sala de Arte Agüimes se mantuvo abierta para visitar la exposición 'Manos', una propuesta que reúne a destacados artistas vinculados a la historia reciente de este espacio cultural.

Las actividades continuaron con la sesión de humor del comediante conejero Kike Pérez, en la plaza del Rosario, arrancando las carcajadas de los presentes. A su actuación le siguió una colorida batalla de flores y el concierto ofrecido por el grupo Mujeres D, que cerró la nutrida programación del domingo y un fin de semana lleno de tradición, cultura y diversión.

El programa de las fiestas llegará oficialmente a su fin el próximo día 12 de octubre, con la celebración del Día Internacional de la Agricultura y Ganadería, y el Día Mundial de la Alimentación, en el anexo al Teatro Auditorio.

