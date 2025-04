La Feria de la Fresa de Valsequillo se traslada al 25 de mayo y se une a la papa y el millo El rally Islas Canarias ha trastocado las fechas habituales pero no se descarta que en el futuro estos tres productos vayan de la mano

«¿Cuándo es la Feria de la Fresa en Valsequillo?». Esta pregunta que muchos ciudadanos se estaban haciendo en las últimas semanas ya tiene respuesta, y con novedades. El próximo 25 de mayo, el municipio de Valsequillo se convertirá en el epicentro de los sabores locales con la celebración de una feria conjunta dedicada a la fresa, la papa y el millo.

La popular Feria de la Fresa, que cada año acoge a unas 10.000 personas en la plaza Tifariti y sus alrededores, cumple este año su décima edición. Su celebración siempre se ha hecho entre finales de abril y principios de mayo, pero los cambios de este año, así como la unificación de la feria con la papa y el millo, está motivada por varias circunstancias.

Francisco Atta, alcalde de Valsequillo, ha destacado que «la celebración del Rally Islas Canarias nos ha desbordado. Tuvimos que efectuar un total de 830 acreditaciones para que los vecinos pudiesen entrar y salir de sus domicilios, así como solventar varios imprevistos de última hora. Ese fin de semana, del 26 y 27 de abril, era inviable la celebración de la Feria de la Fresa. Luego, y tras varias reuniones, valoramos pasarlo a este domingo 4 de mayo, pero vimos que era imposible porque no tendríamos margen para su organización. El fin de semana del 11 de mayo tenemos Gran Canaria Me Gusta, que aprovecharemos para promocionar nuestra feria, y el 18 de mayo es el Día de las Tradiciones en el Rincón de Tenteniguada, por lo que el único domingo que nos quedaba disponible era el del 25 de mayo. Sabemos que la producción de fresas no será la misma que a finales de abril, y hemos querido innovar uniendo la feria con la de la papa y el millo, que celebró en 2024 su primera edición». Valsequillo busca el 25 de mayo poner en valor su riqueza agrícola.

El Ayuntamiento de Valsequillo está ultimando detalles y confeccionando el cartel de la feria de la fresa, la papa y el millo. Sería la décima feria de la fresa, la segunda de la papa y el millo, y la primera feria conjunta de los tres productos. El alcalde Francisco Atta destacó a CANARIAS7 que valorarán esta innovación de cara al futuro, no descartándose que esta alternativa conjunta se instale definitivamente. «Si un año alguno de los productores grandes de fresas no acude a la Feria de la Fresa, ésta quedaría algo mermada, por lo que también tenemos que pensar en ese posible escenario para tomar una decisión definitiva de cara a próximas ediciones«. Valsequillo será el 25 de mayo el epicentro del producto local.