De Felipe a Leonor, 37 años llenos de nostalgia

Esta pasada semana, a raíz de la Jura de la Constitución de la princesa Leonor, el espíritu constitucional ha salido a relucir y se ha rememorado la Jura del actual rey Felipe hace 37 años. Quien ha vivido este acontecimiento con nostalgia «y sin rencor», porque no fue invitado al acto del pasado martes, es José Miguel Bravo de Laguna, actual alcalde de Santa Brígida, ya que estuvo presente en la Jura de la Constitución de Felipe VI como miembro de la Mesa del Congreso, al ser vicepresidente cuarto. Se da la curiosa circunstancia que a día de hoy, Bravo de Laguna es el único «superviviente», como él recalca, de aquella Mesa, ya que todos sus integrantes menos él han fallecido.

José Miguel Bravo de Laguna es un libro abierto. Su trayectoria profesional y política le han hecho vivir acontecimientos históricos de nuestro país en primera fila. Sigue siendo el único canario que ha presidido el Congreso de los Diputados, ya que ante la ausencia del presidente o de los tres vicepresidentes, en más de una sesión tuvo que ponerse al mando. El actual alcalde de Santa Brígida fue diputado de 1977 a 1989 y fue miembro de la Mesa del Congreso de 1982 a 1986. «Recuerdo que fue el fin de la UCD, pero nos dieron un puesto en la Mesa en el grupo centrista. Eran otros tiempos. Gregorio Peces Barba era el presidente del Congreso; el vicepresidente primero fue Leopoldo Torres Boursault, vicepresidente segundo Antonio Carro, vicepresidente tercero Josep Verde i Aldea y yo era el vicepresidente cuarto. Todos, menos yo, han fallecido, por eso digo que soy a día de hoy el único superviviente de aquella Mesa del Congreso que vivió, como ahora, con intensidad la Jura de la Constitución del actual rey de España. El acto fue casi idéntico al que vimos con la princesa Leonor. En aquella ocasión, el 30 de enero de 1986, acudieron todos los diputados, ahora faltaron 50», destaca.

«En 1986 había otro talante. Jordi Pujol y Ardanza acudieron, así como Santiago Carrillo. Una cosa son las ideas, pero el respeto institucional debe prevalecer. Estamos en un sistema de monarquía parlamentaria y esas ministras que no acudieron a la Jura de Leonor lo que tienen que hacer es cambiar la Constitución, no ir a las barricadas. El acto de la princesa Leonor reflejó la reproducción de las dos Españas», afirma mientras sigue hojeando su álbum de fotos.

Para José Miguel Bravo de Laguna la presencia de Leonor puede suponer «una modernización de la estructura monárquica. Muchos hablan de república, como si eso fuese sinónimo de más democracia. ¿Acaso los suecos, ingleses, daneses, holandeses o belgas son menos democráticos que los de la República de Corea o de Irán? Yo prefiero una monarquía que una elección de república como Italia llena de incertidumbres».

Estamos en unos momentos convulsos a nivel político e institucional en España, con la amnistía como telón de fondo para la investidura de Pedro Sánchez. «Lo que no cabe es que tú amnistíes a los que te voten a favor. Eso es una amnistía-precio. Yo confío que se imponga el sentido común y me preocupa que esto genere heridas. Porque tras la amnistía llegará la autodeterminación y el independentismo. Hay líneas rojas que no se deben traspasar y eso influirá en Canarias, porque es malo que se establezcan preferencias fiscales. A nivel jurídico y político, todo esto a Canarias le viene muy mal».

A sus 79 años de edad, José Miguel Bravo de Laguna ha vivido con gran nostalgia estos días a raíz de la Jura de la princesa Leonor. Él estuvo en primera fila en la Jura del actual rey y sigue formando parte de la historia viva de España.