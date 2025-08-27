Fallece Julio Almeida Jiménez, histórico relojero de San Isidro de Gáldar Pintadera de Oro de la Real Ciudad de Gáldar, la capilla ardiente se encuentra en el tanatorio municipal | El funeral tendrá lugar este jueves 28 de agosto a las 12.00 horas en la iglesia de San Isidro

Julio Almeida Jiménez, Pintadera de Oro de la Real Ciudad de Gáldar e histórico relojero de San Isidro, ha fallecido este miércoles a los 84 años. La capilla ardiente se encuentra en el tanatorio municipal. El funeral tendrá lugar este jueves 28 de agosto a las 12.00 horas en la iglesia de San Isidro y posteriormente, a las 13.00 horas, se llevará a cabo el sepelio en el cementerio de San Isidro.

Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar, dio el pésame a su familia y amistades por el fallecimiento de un hombre que es «toda una personalidad en el municipio y especialmente en el barrio de San Isidro, donde es muy querido debido a su labor profesional y a su colaboración con la parroquia, con la Asociación de Vecinos y con la Romería, con las que ha estado siempre implicado».

Nacido en San Isidro de Gáldar el 28 de enero de 1941, fue el cuarto hijo de los cuatro hijos de Pedro Almeida Montesdeoca y Juana Jiménez Díaz. Antes de arrancar con su histórico comercio en San Isidro contó con el apoyo inestimable y muy beneficioso de Pancho Jorge, que siendo relojero de profesión, le permitía observarlo en su lugar de trabajo, empezando ahí su inclinación hacia esta profesión.

Se lo hizo saber a su padre, quien le dejó nueve pesetas para comprar unos libros de relojería que llegaron de la Península. Recibió ayuda de Juan Corujo, donde el aprendizaje fue mutuo. Viendo su progreso buscó los medios necesarios para independizarse.

Acudió nuevamente a su padre pidiéndole su humilde apoyo y colaboración, dejando en sus manos parte de sus ahorros, lo que le permitió comprar las herramientas necesarias para comenzar su andadura. Juan Tacoronte Vega le ofreció el local donde ha desarrollado su labor y allí primero colocó una mesa en un rincón de su negocio. Así, mientras Julio reparaba relojes, vigilaba el negocio de Juan Tacoronte, que se dedicaba a la venta de máquinas de coser, muebles y electrodomésticos.

Empezaba ahí su andadura como relojero autónomo, dado de alta en el año 1962. Fue en estos comienzos de su profesión, cuando conoció a su mujer Elena Moreno Montesdeoca. Es padre de dos hijos: Juana Teresa y Vidal Almeida Moreno. Y abuelo de tres nietos, Alicia, Hugo y Leo, y una bisnieta, Valeria.

