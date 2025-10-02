Las exportaciones de fruta de Gran Canaria reducirán su coste un 10% La reducción es fruto de los acuerdos cristalizados en la Fruit Attraction, la mayor feria hortofrutícola de Europa, que cerró este jueves su nueva edición

Los acuerdos cristalizados entre productores y operadores de Gran Canaria y empresas del sector del transporte y la exportación en el marco de la Fruit Attraction, la mayor feria del sector hortofrutícola de Europa y una de las más importantes del mundo, se traducirán, informa el Cabildo, en una nueva estrategia en la operativa logística en el traslado de fruta y verdura producida en la isla con destino a España y Europa que supondrá a su vez una reducción de los costes que podría alcanzar hasta un 10%, según las primeras estimaciones.

Además de este significativo avance, la presencia de la comitiva grancanaria en la feria, impulsada y apoyada por el Cabildo, se saldó con más de 170 reuniones en las que se cerraron acuerdos comerciales por un valor superior a los 110 millones de euros, añade la institución insular en un comunicado.

Más de 360 empresas del sector primario local de Gran Canaria mostraron al mundo la calidad y variedad de las producciones de la isla gracias al espacio propio del Cabildo a través de la Consejería de Sector Primario en la cita celebrada en el recinto ferial de IFEMA-Madrid del 30 de septiembre al 2 de octubre y que contó por cuarto año consecutivo con un escaparate particular grancanario.

En este contexto, las empresas, cooperativas y asociaciones mantuvieron decenas de contactos con entidades de logística y suministro, con navieras nacionales e internacionales, así como empresas de transporte por vía marítima y carretera hasta el norte de Europa, además de autoridades portuarias de la Península para buscar alternativas al transporte de contenedores y firmas de control de calidad en el transporte de productos, fundamentalmente para el tomate, el aguacate, la papaya y el mango.

El conjunto de estas empresas y cooperativas que estuvieron presentes producen más de 76 millones de kilos anuales de frutas y hortalizas cultivadas en más de 1.100 hectáreas en toda la isla. Llegaron a Madrid con muestras de plátanos, tomates redondo y cherry, pepino, mango, papaya y aguacate, principalmente. También hubo cervezas artesanales de Gran Canaria para su degustación, junto con quesos artesanales, sidras y vinos de la isla.

La feria superó los 120.000 visitantes profesionales y contó con 2.200 expositores de 150 países distintos en 70.000 metros cuadrados de superficie expositora, plenamente consolidada como uno de los eventos de su terreno más importantes del mundo.

El consejero del área, Miguel Hidalgo, subrayó que esta acción es parte del trabajo conjunto y de apoyo al sector por parte del Cabildo, una colaboración que se ha traducido en más cultivos en la isla.