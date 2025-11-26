ExpoAgro Canarias dignifica el trabajo de los hombres y mujeres del mundo rural Este miércoles tuvo lugar la primera sesión del Foro de Innovación en la Gestión de la Arboricultura Urbana, en la que quedó patente la importancia de planificar los espacios verdes en las ciudades

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:24 Comenta Compartir

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, inauguró este miércoles la IV edición del Foro ExpoAgro Canarias, «un espacio para la formación, para la especialización, para el debate y para el análisis entre los grandes retos que tiene el sector primario». Morales recordó que «el sector primario es un área estratégica para el gobierno de la isla» y como tal, «avanzamos con el objetivo de alcanzar las mayores cotas de soberanía alimentaria».

En este sentido, estos encuentros de innovación ligados al sector primario ofrecen las experiencias de expertos sobre nuevas aproximaciones y técnicas que permitirán «mejorar la competitividad del sector que, cuanto más tecnificado, más sostenible será».

Carlos Álvarez, investigador en el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), abordó la optimización del riego en platanera y aguacate, y cómo el uso de la tecnología puede ahorrar agua en este tipo de cultivos, en unas islas en las que «cada vez hay menos agua y más calor».

También se refirió a la eficiencia del riego Osvaldo Renz, responsable de la Oficina del Regante de Tenerife, quien destacó la importancia de diagnosticar para poder asesorar en riego eficiente, porque «es muy difícil recomendar a alguien específicamente en riego sin saber cómo está su sistema de riego».

En la misma línea se pronunció Pedro Gavilán, investigador del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA) de la Junta de Andalucía, quien expuso como caso práctico, cómo se ha logrado la sostenibilidad del riego de frutos rojos en la provincia de Huelva, región que produce el 98% de la producción que hay en España, utilizando herramientas digitales.

Javier Hernández, técnico del Instituto de Energías Renovables (ITER), ahondó en esta cuestión y presentó a los asistentes una herramienta basada en IA que está desarrollando el ITER que recoge datos de manera más precisa y que, combinados con los datos meteorológicos y del estado del cultivo, es capaz de crear un histórico y predecir el uso del riego de manera más eficiente.

Foro Arboricultura

Por la mañana, el consejero de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica del Cabildo, Miguel Hidalgo, dio la bienvenida a los asistentes a la primera jornada del Foro de Innovación en la Gestión de la Arboricultura Urbana, que se celebra en el marco de ExpoAgro Canarias, dos jornadas que servirán de «punto de reunión para fomentar la colaboración y las redes de trabajo para adoptar prácticas más sostenibles y eficientes en la gestión de recursos urbanos».