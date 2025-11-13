Explosión de orgullo en Maspalomas para afrontar el fin de semana grande del 'Winter Pride' El festival LGTBIQ+ registra lleno absoluto en sus eventos pese a los efectos de la borrasca Claudia

El municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana se encuentra en plena ebullición con la celebración del Winter Pride. Según explica la organización, miles de turistas procedentes de hasta cien nacionalidades diferentes se han dado cita en el Centro Comercial Yumbo, que continúa con su particular «check in» de visitantes.

El festival alcanza este miércoles su ecuador tras tres jornadas que han registrado «lleno absoluto» en todos sus eventos, a pesar de que la borrasca Claudia obligó a reducir la programación de la noche del martes por recomendaciones de las autoridades.

La jornada del martes combinó música y color hasta la medianoche en la mítica fiesta «Wet and White», celebrada en Amadores Beach Beach Club, donde el DJ Micky Friedmann, Sharon O'Love y diferentes performances hicieron bailar a un público entregado. La velada continuó en la Plaza de la Diversidad «Darío Jaén» con las actuaciones de Kelli-Leigh y el grupo canario Rainbow Gospel Choir, en una gala presentada por Rocío Ruano y Ken Lambert.

La programación de este jueves traslada parte de las actividades a la capital grancanaria, donde se ha organizado una visita guiada por Vegueta, el casco histórico de Las Palmas de Gran Canaria. El «Las Palmas Tour» permitirá a vecinos y visitantes conocer la fundación e historia de la ciudad, además de degustar platos de la gastronomía isleña.

El plato fuerte de la jornada llegará por la noche con el regreso de la cantante belga Kate Ryan al festival, nueve años después de su exitoso paso en 2016. La intérprete de éxitos como «Désenchantée» o «Ella, Elle l'a», clásicos en cada fiesta de la libertad, actuará en el epicentro del festival junto a Peyton, Kenneth Shearman, las Glitter Girls, Diva Mayday, Sharon O'Love y Trojan. Roberto Herrera y Soraya Vivian ejercerán como maestros de ceremonia.

