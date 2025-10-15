Éxito de público en las II Jornadas Astronómicas de Artenara, con 85 asistentes Las ponencias y talleres fueron financiadas por el Cabildo | La organización corrió a cargo de la Asociación Astronómica y Educativa de Canarias 'Henrietta Swan Leavitt', en colaboración con el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Artenara

CANARIAS7 Artenara Miércoles, 15 de octubre 2025, 18:58 Comenta Compartir

El municipio de Artenara volvió a convertirse días atrás en un punto de encuentro entre ciencia, patrimonio, educación y ciudadanía con la celebración de las II Jornadas Astronómicas de Artenara, organizadas por la Asociación Astronómica y Educativa de Canarias 'Henrietta Swan Leavitt' (AAEC), en colaboración con la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Artenara, dentro de la Semana Mundial del Espacio 2025 y la iniciativa internacional Observe the Moon Night.

Financiadas por el Instituto de Patrimonio Mundial y Reserva de la Biosfera del Cabildo, lograron reunir a unas 85 personas, que disfrutaron de las charlas y ponencias y de varias sesiones de talleres prácticos.

Las ponencias de la mañana, celebradas en el Centro Cultural de Artenara, ofrecieron una panorámica actualizada del diálogo entre astronomía, inteligencia artificial, historia y territorio. La conferencia inaugural, ¡De la observación visual a la Inteligencia Artificial¡, recorrió la evolución de la astronomía hasta llegar a la actual era de la astrofísica computacional, donde el análisis de datos y el uso de modelos basados en IA están transformando la investigación científica.

Las siguientes charlas abordaron la presencia de los cultos astrales en las crónicas de la conquista, la evolución del conocimiento sobre los agujeros negros y la estrecha relación entre los yacimientos arqueológicos de las Montañas Sagradas de Gran Canaria y las prácticas astronómicas de las antiguas poblaciones isleñas. La sesión concluyó con una mesa redonda centrada en el valor patrimonial y educativo del firmamento dentro de la Reserva de la Biosfera, que dejó un regalo para el municipio de la mano del artista Raúl Mendoza: 'La dama de Acusa'.

Momento del descubrimiento y cesión al Ilustre Ayuntamiento de Artenara de la obra pictórica 'La dama de Acusa (Bodas de la lluvia y Artenara)', de Raúl Juan Mendoza Ramos (centro). Le acompañan el director insular de Patrimonio Histórico, del Cabildo, Juan Sebastián López García, y la secretaria de la AAEC Henrietta Swan Leavitt, Rosetta Martorell Martinón. C7

Durante la tarde, el conocimiento se trasladó a los talleres prácticos desarrollados en la Casa de la Cultura y en distintos espacios del casco de Artenara, donde el profesorado y la ciudadanía participaron en actividades muy variadas.

Estas actividades reflejaron la filosofía de las jornadas: no se trata solo de observar el cielo, sino de vivir la astronomía como un puente entre la ciencia, la educación formal e informal y el patrimonio local. Los talleres combinaban conocimientos técnicos (fotometría, espectroscopía, astrometría, programación en Python, …) con expresión artística (cianotipia) y observación directa del entorno astronómico.

Además, esta aproximación integradora subraya la dimensión educativa del proyecto, colocando al participante en el centro del aprendizaje activo. La elección de Artenara, con su riqueza paisajística y patrimonial, permitió que los contenidos astronómicos dialogaran con el contexto local: un encuentro entre cielo y tierra, ciencia y cultura.

A pesar de algunas incidencias logísticas sobrevenidas, el balance final fue muy positivo, destacando la participación activa y el clima de colaboración entre asistentes, ponentes y equipo organizador.

Las jornadas contaron con financiación del Cabildo de Gran Canaria en el marco de la convocatoria 'Subvenciones para el fomento de proyectos, actividades y actuaciones de entidades sin ánimo de lucro en el ámbito territorial de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria y el Patrimonio Mundial (anualidad 2025)'.