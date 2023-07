La exalcaldesa de Ingenio aclara que cerró la guardería porque se haría otra

La exalcaldesa de Ingenio, Ana Hernández, aclaró este lunes que el gobierno anterior decidió cerrar para este próximo curso la guardería del casco, situada en El Ejido, de forma temporal y porque ya estaban avanzados los trámites para la construcción de una nueva escuela infantil, en concreto, en La Longuera, para la que ya se disponía de proyecto y de financiación del Gobierno.

Como mucho, especificó, el casco estaría sin centro durante un curso o un año, y dijo que se decidió así en el marco de una planificación consensuada con la gerencia del Patronato Municipal de las Escuelas Infantiles y con los trabajadores. «Aprovechamos que los alumnos que estaban dentro cerraban ciclo y dejaban la guardería», explicó. Además, añadió que las familias no se iban a quedar desasistidas porque el colegio Doctor Juan Espino Sánchez iba a incorporar para 2023-2024 un curso para niños de 2 a 3 años.

Con todo, Hernández no quiso abundar en declaraciones, porque, según anunció, antes quiere saber a ciencia cierta en qué informes se ha basado el nuevo gobierno para mantener la guardería abierta. «No la íbamos a cerrar y a construir otra por capricho, sino porque el edificio donde está no solo no reúne condiciones de accesibilidad, sino también de otros muchos tipos».

Por su parte, Agrupa Sureste difundió este lunes un comunicado en el que negó «rotundamente» que el gobierno anterior hubiese decidido cerrar la escuela infantil de Ingenio porque sus tres ediles estaban en el ejecutivo y no tenían conocimiento de la intención de ese cierre. De haberlo sabido, «se hubiesen opuesto frontalmente».

La edil Pilar Arbelo, entonces en Podemos, asegura que tampoco supo de que el cierre sería ya en este curso. Y el gobierno actual, al que también pertenece la edil de NC, Catalina Sánchez, asegura que su socia les ha dicho que tampoco lo sabía. Lo cierto es que seguirá abierta.

La plantilla supo de la decisión en una reunión en abril

Agrupa Sureste subrayó este lunes que no supo del cierre pese a que estaba en el gobierno, pero fueron dos ediles de aquel ejecutivo, la de Educación y la de Personal, ambas del PSOE, las que se reunieron con las trabajadoras el 13 de abril pasado y les informaron del cierre de la guardería del casco para el curso 2023-2024.

Así consta en un informe de la gerencia del patronato de las escuelas. En él se precisa que se habló de buscar alternativas al personal de ese centro en otros servicios municipales hasta tanto se construyese la escuela de La Longuera. La decisión, como publicó este periódico, no fue acordada por el consejo de administración, donde están todos los partidos, pero la exalcaldesa insiste en que los miembros del pacto sí lo sabían. El nuevo gobierno ha decidido mantenerla abierta. Solo la de Carrizal no ha podido absorber la demanda y se han quedado 46 niños fuera.