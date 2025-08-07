«Mi hermana dio a luz en esa patera y luego murió» Un grupo de estudiantes de Mogán elaboran tres documentales en el que dan vida a historias basadas en hechos reales para reflejar la realidad migratoria de Canarias

Concienciar a los estudiantes a través de la práctica. Ese es el objetivo de 'Océano Atlántico: Dos costas, dos épocas', un proyecto que trata de acercar a los más jóvenes a la realidad migratoria desde una perspectiva histórica, social y original. Impulsado por el Ayuntamiento de Mogán, esta idea trata los procesos de emigración de canarios hacia América en el pasado así como los de inmigración desde África en la actualidad. El resultado final: tres documentales protagonizados por estudiantes que se irán compartiendo hasta el viernes en el perfil de Facebook del ayuntamiento.

Durante varias jornadas, jóvenes de 2º de ESO del CEO Mogán, CEO Motor Grande e IES Arguineguín-Lidia Pulido conocieron casos reales de migraciones, recibieron datos relevantes y, con el acompañamiento de una trabajadora social, elaboraron el guion de su documental. Algunos alumnos interpretan a emigrantes e inmigrantes y dan vida a historias ficticias basadas en hechos reales.

Una de las historias que los alumnos cuentan es la de Amalia, una chica que llegó a Canarias desde Ghana. «Mi hermana mayor estaba embarazada y queríamos que ese bebé tuviese una buena vida. Mis hermanos y yo nos juntamos con un grupo de153 personas que iba a Mauritania. En el trayecto conocí a un chico que me ayudó mucho, pero un día se sentó debajo de una palmera y nunca se levantó. Llegamos a Mauritania y nos subimos a la patera. Pasamos mucha hambre y sed. Mi hermana dio a luz en esa patera, utilizó sus últimas fuerzas para traer al bebé y murió en el parto», narra la estudiante.

«Cuando llegamos a Canarias nos aislaron en un centro durante 40 días. Luego nos soltaron y estuvimos viviendo por la calle. Un señor nos adoptó y vivimos con él. Con el tiempo pude conseguir los papeles, empecé a trabajar y a estudiar. Mi objetivo es abrir una ONG para que esas familias que buscan una vida mejor tengan mejores oportunidades para hacerlo», concluye la historia.

La concejala de Educación, Emily Quintana, señala que antes de finalizar el curso 2024/2025 estos documentales se proyectaron en los centros educativos y que ahora se harán públicos para llegar al mayor número de personas posible. Además, subraya la importancia de iniciativas como esta que fomentan el conocimiento del pasado y presente migratorio y, en consecuencia, la empatía y el pensamiento crítico.

El proyecto, financiado con una subvención de 4.000 euros de la Consejería de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria, se desarrolló en las aulas en colaboración con la productora audiovisual Maspafoto.

