Estropajo de esparto contra el lenguaje machista en Ingenio

Dos mujeres a las puertas del Ayuntamiento de Ingenio. Una con una cartulina y un mensaje de protesta. Y otra con lo que parece un regalo envuelto en papel celofán transparente. Esta es la escena que han vivido los concejales del gobierno y de la oposición cuando han acudido a varios plenos recientes. En la cartulina se puede leer: ¡Fuera machistas de las instituciones! Y lo que envuelve el celofán es un estropajo de esparto, el premio que el 8 de marzo de este año le otorgó la Red Feminista de Gran Canaria a un concejal en la oposición, de Somos-PP, Sebastián Suárez Trujillo, «por sus declaraciones machistas». Sin embargo, ambas partes aún no han podido coincidir. El edil no ha vuelto a las sesiones desde su incidente verbal con la alcaldesa, Ana Hernández. Al pretender comentar unas declaraciones de la regidora, colgó en las redes, en febrero pasado: 'Casi eyaculo y todo'. El escándalo por esas palabras tuvo dimensiones nacionales. El propio Suárez reconoció su equivocación.

Las dos mujeres que se acercan a hacer guardia pertenecen al colectivo ReCreándome, que adquirió el compromiso con la Red Feminista insular «de hacer llegar al nominado el tan merecido estropajo», según recoge esta asociación en un reciente comunicado en su página web. En ese texto informan de que durante varios meses una representación del grupo se ha personado a las puertas del Ayuntamiento para expresar su «indignación» por aquellas palabras, pero añaden que «en todo este tiempo, marzo, abril, mayo y junio, el concejal no ha hecho acto de presencia», por lo que no han podido cumplir lo prometido a las compañeras. Y se quejan también de que «ningún hombre, de ningún partido político municipal, se ha acercado o interesado en saber qué hacemos allí». Es más, dicen que les «han visto de lejos y aceleran el paso y agachan la cabeza al vernos». A juicio de este colectivo, «mientras sigan ocupando estos espacios, tanto los que dicen machistadas como los que callan de manera cómplice, las leyes, las políticas y las formas de relacionarnos nunca cambiarán; y así se perpetúa el patriarcado».

Por lo pronto, el concejal aludido deja claro que no piensa abandonar la institución y que ya en su momento reconoció públicamente que se equivocó. Por eso desmiente cualquier interpretación de que haya dejado de ir a los plenos para evitar recoger el estropajo. «El día que pasó todo (se refiere al de sus declaraciones) a mi mujer le dio un infarto grave, estoy centrado en ella y en evitarle más sobresaltos, por eso me he apartado un poco». Además, alega razones laborales. «Somos mecánicos de panaderías y pastelerías a escala industrial, y como el Gobierno canario nos ha reconocido como servicio esencial, no hemos parado, viajamos incluso por todas las islas». Dicho esto, no le da mayor importancia a la concesión del antipremio, aunque se pregunta «por qué no se lo dieron al edil de Deportes, Mario Ramírez, cuando una madre y una hija que acudieron al pleno se quejaron de que les estaba dedicando gestos machistas». A su juicio, todo esto obedece a un complot porque, según asegura, alguna directiva del colectivo trabajó en un convenio para el Ayuntamiento. «Yo no tengo nada que esconder, no como todos esos que están gobernando y que no tienen vergüenza, que dejaron al pueblo solo en lo peor de la crisis», se queja. El portavoz de su grupo, Rayco Padilla, aclara que las dos mujeres de ReCreándome solo han ido a protestar a dos de los últimos cinco plenos. «Y yo sí fui a saludarlas, no me paré a hablar con ellas, pero las saludé».