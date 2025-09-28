«No hemos estado en la crítica fácil, en el 'esto no' y el 'y tú más'»

El único edil de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Ingenio se incorpora al pacto de gobierno con Forum Drago-NC y Somos PP tras dos años en la oposición

Nacido en 1971, este técnico de Telecomunicaciones lleva dos mandatos como edil de CC en Ingenio. Siempre en la oposición. A partir de octubre asumirá tareas de gobierno como concejal de Vivienda y Servicios Sociales.

–Las fuerzas políticas que gobiernan en Ingenio son las mismas que estaban cuando se inició el mandato. Coalición Canaria estuvo negociando para entrar en el pacto. ¿En qué han cambiado las cosas? ¿Por qué CC no cupo entonces y ahora sí?

–Tampoco lo tengo muy claro. CC siempre quiso estar. De hecho, estuvimos negociando previo a lo que sucedió en aquel momento.

–¿Entonces no rompieron ustedes las negociaciones?

–A ver, no y sí. En aquel momento se daban unas circunstancias muy particulares y no podíamos asumirlas.

–¿Qué circunstancias?

–Si se lo digo..., creo que es un problema muy serio. No pudimos asumir algunas condiciones que nos ponían encima de la mesa.

–¿Dónde estaba el problema? ¿Alguien les vetó?

–Que sepamos, no. Las negociaciones se rompieron desde mucho antes de que se formara el grupo de gobierno, desde la precampaña. Pero también es verdad que luego el resultado electoral no nos ayudó mucho. Forum Drago sacó nueve concejales. Le faltaban dos y esos los sumaban otros, no nosotros. Nos faltó un concejal; de haber tenido otro concejal seguramente CC hubiese entrado en el gobierno.

–¿Y por qué ahora sí?

–Yo creo que esto es fruto del modelo de oposición que hemos hecho, una oposición proactiva. No hemos estado con la crítica fácil. Esto no, y esto no, y usted más... Esa no ha sido nuestra crítica, nuestra forma de hacer oposición. Algún compañero me ha dicho: Oye, ¿pero tú estás en la oposición o estás en el gobierno? Es que en la oposición, criticando todo el día, no ganamos nada. Cuando hemos tenido que protestar y hemos tenido que votar en contra por algo que no entendíamos importante ni necesario ni bueno para Ingenio, hemos levantado la mano en contra. Si la decisión es buena, ¿por qué no apoyarla? Y es que coincidimos muchísimo, sobre todo con Forum Drago. Nuestros programas electorales coinciden enormemente.

–¿Es más fácil hacer una oposición constructiva a un gobierno presidido por Vanesa Martín que a uno de José López, que era el alcalde al inicio del mandato?

– Sí.

–¿Por qué?

–Vanesa Martín es una persona muy abierta a escuchar, a valorar lo que le planteas. Y con Pepe López es que no dio ni tiempo, en 8 meses se tuvo que ir.

–Tras la renuncia de López, usted se mostró escéptico con que las cosas fueran a mejorar y, sin embargo, fue el único edil de la oposición que apoyó la elección de Martín como alcaldesa...

–Le dimos un voto de confianza. Entendíamos que en aquel momento lo positivo para Ingenio era apoyarles. Nosotros hicimos esa apuesta. Con Vanesa todo han sido facilidades, y también con Rayco (Padilla, del PP), con quien tengo una magnífica relación.

–¿Las negociaciones empezaron en Ingenio?

–Empezamos aquí.

–¿Hace cuánto?

–Hace tres meses estuvimos, como quien dice, tonteando, pero ya más en serio, dos meses.

Su prioridad «Lo primero, intentar buscarle una solución habitacional a la familia con 6 niños»

–¿Y quién tocó en la puerta?

–Fue el grupo de gobierno a través de Forum Drago.

–Dado que fue así, ¿no puede ser que el gobierno ya estuviera cocinando la destitución de una de sus concejalas, Alejandra Rodríguez, y que pensara en CC como refuerzo compensatorio? Cambiar una pieza por otra.

–No, le aseguro que no. Lo que pasa es que ha coincidido. Es más, yo sigo trabajando en mi empresa hasta el 30 de septiembre. No sé siquiera qué ha pasado, pero también le digo una cosa: me dedico a grandes proyectos y para mí un cambio de equipo no es nada que no se contemple porque lo he visto mil veces en mi vida. Lo veo normal y no me alarma.

–Asumirá Vivienda y Servicios Sociales. ¿En qué se va a notar la mano de CC en esas áreas?

–En una mayor cercanía con el Gobierno de Canarias. Las áreas que me han designado son las mismas que tenemos ya en el Gobierno de Canarias. Eso tiene que dar fluidez a la conversación, al trabajo. Sería un absurdo pensar que no voy a aprovechar esa situación. Y sobre todo, soy gestor, llevo 20 y muchos años gestionando.

–¿Qué retos se marca?

–Lo primero, intentar buscarle una solución habitacional con el Icavi o el Gobierno a esta familia de seis niños a la que se le ha parado el lanzamiento, pero que podrá reactivarse en meses. Después, estudiar qué casos tenemos más graves para ir fijando prioridades. No podemos permitir que se quede gente en la calle. Y luego intentar captar del Gobierno canario todos los recursos posibles para poner en Ingenio todos los programas, o bien a los que no hemos llegado o nos falta dinero para llegar.

–¿Son ágiles a la hora de entregar las ayudas en Ingenio?

–El equipo técnico de Servicios Sociales es muy bueno, y sí, se dan las ayudas con agilidad. Pero eso es una medida paliativa. Aquí de lo que se trata es de darle a la gente las herramientas para ganarse la vida. Propiciaremos convenios para que la gente pueda tener un empleo. Y trataremos de buscar soluciones imaginativas que permitan que haya viviendas en Ingenio.

–¿Por ejemplo?

–Por ejemplo, intentar hablar con los propietarios y ver de qué manera podemos acordar que bajen sus expectativas o sus precios a cambio de más estabilidad de los inquilinos, que se queden durante más tiempo. Si conseguimos asegurarles a los propietarios de las viviendas que los inquilinos van a estar dos, tres, cuatro años, quizás puedan rebajar sus propias expectativas de precio de la vivienda.

–¿Y cómo hará eso?

–Negociando y negociando.

–¿Uno a uno?

–No sé si se puede hacer algún convenio con los propietarios o no, pero si no, negociando uno a uno. Hay que conseguir que los propietarios no sean tan agresivos en sus alquileres y que eso facilite que les dure el inquilino.

–¿Cuál sería un alquiler razonable en Ingenio?

–En unos 400 euros, pero están a 600 y 700 y pico. He visto alquileres aquí a 1.000 y pico de euros. Y hay que intentar que haya más viviendas en el mercado.

–¿Y hay suelo en Ingenio para construir viviendas públicas?

–Lo hay, pero tenemos que ver en qué estado está. Tenemos una parcela de propiedad municipal en La Montañeta que queremos entregar al Gobierno para que construya viviendas.

El talón de Aquiles en el Ayuntamiento de Ingenio «Se repite en muchos municipios: el departamento de Contratación está infradotado»

–Ha estado dos años en la oposición. ¿Cuál es el talón de aquiles de este gobierno?

–Se repite en muchos municipios: que el departamento de Contratación está infradotado y saturado. Trabajan muchísimo, pero no dan avío y eso impide que muchos proyectos salgan adelante.

–¿Con qué saldo se marcharía satisfecho de su primera etapa como edil de gobierno?

–Que hayamos conseguido que en Ingenio no haya desahucios y que los que surjan, los podamos solventar. Y en materia de Vivienda, que pongamos en marcha este proyecto de la Montañeta y que podamos acabar de entregar la treintena de viviendas que quedan por ahí y que están todavía en manos del Gobierno de Canarias.