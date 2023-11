El estadio sigue patas arriba y la temporada de fútbol no espera

La temporada de fútbol ya está en marcha y avanza hacia su ecuador mientras el Municipal de Vecindario sigue patas arriba. La voz de alarma la dio estos días la UD Vecindario, uno de los dos clubes que usan como sede y base este estadio. El otro es el Cerruda. La organización que preside Rubén Rivero ha mostrado públicamente su «preocupación» y su «descontento» porque el campo lleva «10 meses inhabilitado» por las obras de reforma que ejecuta el Ayuntamiento y porque nadie les ha dado una explicación del retraso.

«Nos dijeron que esto iba a durar seis meses, pero no solo no ha sido así, sino que nos ha llegado que no estará acabado hasta marzo del año que viene», se queja Rivero. Advierte de que las obras se están ejecutando con lentitud. «Apenas hay tres operarios, pasan los días y no avanzan nada».

Y también protesta por la «falta de transparencia» y por la «ocultación de información crucial», de ahí que demande una «explicación detallada» de cómo va la reforma, una «divulgación inmediata de la información que se haya ocultado» y un «plan claro y realista para acelerar» la obra y «minimizar cualquier impacto negativo adicional». El CD Vecindario insta al Ayuntamiento a tomarse con seriedad esta queja dado que estas instalaciones afectan a casi 1.000 usuarios.

Los más afectados por estas obras en el club son los equipos de fútbol 11, que cuando les toca jugar en casa se ven itinerando por los distintos campos del municipio. Tanto es así que el otro día les tocó competir como local en el estadio precisamente de su rival, en el del Balos. Por lo demás, para entrenar se han tenido que repartir los turnos con los equipos del fútbol 8 en el campo del anexo, lo único que les ha quedado libre.

El edil de Deportes, Julio Ojeda, que tomó posesión este verano y hereda una actuación que deviene del mandato anterior, entiende el malestar y la inquietud generada, máxime cuando se trata de un campo tan usado, pero de entrada aclara también que aunque la obra, es cierto, va retrasada, aún está en plazo, pues la fecha prevista de conclusión, sobre el papel, está fijada para primeros de diciembre.

Ojeda advierte también de que se trata de un proyecto complejo que invertirá en torno a 1,4 millones y que abarca varias de las instalaciones de esta ciudad deportiva, no solo el campo. Es más, informa de que los trabajos previstos en el pabellón y en la cancha exterior están acabados o a punto de estarlo. El edil atribuye la dilación producida al retraso en la llegada de la pérgola que cubrirá el graderío del público, lo que a su vez ha retrasado la colocación del nuevo césped. Dicho esto, no le consta que las obras vayan a prolongarse hasta marzo.

Por lo pronto, anunció que se ha convocado una reunión para el próximo martes con la dirección de obra y las empresas adjudicatarias para coordinar los plazos que quedan. Y el jueves tienen previsto otra reunión, esta vez con los dos clubes, para informarles de la marcha de las obras.

Entre las actuaciones, adjudicadas a dos empresas, figuran el acondicionamiento del pasillo lateral superior del graderío norte, la demolición de la cubierta y la estructura de la cubierta de la grada existente para sanear los pilares de hormigón y el muro de cerramiento, la instalación de una nueva estructura, la creación de una nueva taquilla y el revestimiento exterior del muro que da acceso al recinto.