Las escuelas de juego del garrote tradicional de Gran Canaria celebran la declaración de Bien de Interés Cultural Inmaterial La medida, aprobada esta semana por el Gobierno de Canarias, convierte a esta isla en la primera en proteger oficialmente su esgrima de palos

Foto de archivo de la práctica del juego del garrote en una edición del Encuentro de Veneguera.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 15 de octubre 2025, 18:36 Comenta Compartir

Las escuelas de juego del garrote tradicional de Gran Canaria —La Revoliá, La Barranquera y la Escuela Familia Maestro Paquito Santana— manifiestan su profunda satisfacción por la reciente declaración del Juego del Garrote Tradicional de Gran Canaria como Bien de Interés Cultural (BIC) Inmaterial de carácter insular, un reconocimiento histórico que consolida esta práctica como parte esencial del patrimonio vivo de la isla.

Esta declaración convierte a Gran Canaria en la primera isla del archipiélago canario en proteger oficialmente su esgrima de palos tradicional, sentando un precedente y sirviendo de referente para que el resto de islas emprendan el mismo camino con sus respectivas modalidades de palo.

Las escuelas destacan que este reconocimiento no solo preserva una disciplina ancestral de gran valor identitario, sino que también refuerza el compromiso con la transmisión intergeneracional, la investigación y la difusión del juego del garrote como símbolo de la cultura popular canaria.

Asimismo, expresan su agradecimiento a las instituciones del Cabildo de Gran Canaria, Patrimonio Histórico y Cultural y Fedac, a la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, a los órganos consultivos del Museo Canario y al Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

Del mismo modo, hacen extensivo su reconocimiento a los ayuntamientos, asociaciones culturales, colectivos deportivos y entidades ciudadanas que respaldaron la iniciativa desde sus inicios, demostrando la fuerza del trabajo conjunto en favor del patrimonio común.

Estas escuelas reafirman su voluntad de continuar promoviendo el conocimiento, la práctica y la investigación del juego del garrote tradicional, convencidas de que este reconocimiento marca un nuevo punto de partida para su protección, difusión y puesta en valor en toda Canarias.