Un error retrasará más la apertura del centro sociosanitario de Tamaraceite Uno de los criterios de valoración de las ofertas previsto en los pliegos es imposible de cumplir | El centro ofrecerá 156 plazas entre residenciales y diurnas

Jesús Quesada Las Palmas de Gran Canaria Martes, 26 de agosto 2025, 23:02 Comenta Compartir

El Cabildo ha ampliado hasta el 29 de septiembre el plazo para presentar ofertas al concurso para contratar el servicio de gestión del nuevo centro sociosanitario de Tamaraceite, que inicialmente vencía el día 12 del mes que viene, porque uno de los criterios de valoración de las propuestas que se reciban que estaba previsto en los pliegos es imposible de cumplir.

En concreto, tras un análisis del mercado, se ha verificado que no existe actualmente ningún robot texturizado, cuya adquisición y mantenimiento a lo largo del contrato constituía un criterio de valoración de las ofertas, que cumpla con todas las especificaciones técnicas requeridas. En particular la limitación del peso no superior a 25 kilos no puede ser cumplida por los equipos existentes en el mercado.

Ese criterio de valoración se mantiene, sin alterar el resto de las características técnicas solicitadas, pero se elimina la condición de que el peso no supere los 25 kilos.

El contrato licitado por el Consejo Rector del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS), que preside Isabel Mena, para la gestión del centro de Tamaraceite tiene un presupuesto de casi 16,55 millones de euros para todos los conceptos cubiertos y una duración de 24 meses con una posible prórroga de seis meses.

El centro de nueva construcción que llevará el nombre de la primera enfermera colegiada de la isla, Benedicta Ojeda, dispondrá de 156 plazas en total, entre residenciales y diurnas, para personas en situación de dependencia con grado IIy III.

En concreto, ofrecerá 60 plazas residenciales con módulo económico sanitario de alto requerimiento para mayores, 45 plazas con módulo sanitario de medio requerimiento para mayores; 21 plazas de centro de estancia diurna para mayores y 30 plazas residenciales para personas con trastorno mental grave (miniresidencia).

El complejo consta de tres edificios de seis plantas con capacidad para 45 plazas cada uno,