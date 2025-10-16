La ermita de Sardina del Sur, con más de dos siglos, será rehabilitada El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana invertirá 230.000 euros en reparar diferentes partes del inmueble que alberga actualmente la Casa de la Cultura

Cristina González Oliva Santa Lucía de Tirajana Jueves, 16 de octubre 2025, 23:09 Comenta Compartir

La ermita de Sardina del Sur, en Santa Lucía de Tirajana, se someterá próximamente a una nueva rehabilitación que afectará a diferentes partes del inmueble considerado el templo religioso más antiguo del municipio. El edificio, que actualmente acoge la Casa de la Cultura de Sardina, tiene más de 200 años de antigüedad.

Con esta intervención se actuará en la nave, la torre del campanario y la casa del párroco con el objetivo de reponer elementos estructurales o accesorios, así como la restitución de sus condiciones originales sin contemplar ninguna aportación que vaya en detrimento de los valores que motivaron su protección en el Plan General del Catálogo Arquitectónico del municipio.

Entre otras cuestiones, se realizará una limpieza con chorro de arena de paredes exteriores, trabajos de pintura, reparación de tejados y trabajos de mampostería y albañilería, además de la instalación eléctrica. Asimismo, también se eliminarán las barreras arquitectónicas y se dotará al inmueble de aparatos audiovisuales necesarios para las actividades culturales que se desarrollan habitualmente en el recinto.

Se inauguró en 1915

La ermita de Sardina del Sur es un centro cultural propiedad del Ayuntamiento en el que se desarrollan actividades ocio-recreativas, dentro de un inmueble originalmente concebido como un espacio de culto religioso. Su construcción se inició a lo largo de los siglos XVII y XVIII, aunque se culminó a comienzos del siglo XIX. El culto se realizó de manera regular y habitual a partir de 1889, aunque fue inaugurada el 1 de octubre de 1915, hasta el momento en el que se construyó en un emplazamiento cercano, a finales del siglo pasado, la actual Iglesia de San Nicolás de Bari.

Desde entonces ha tenido varias intervenciones. En 1999 se culminó una de las rehabilitaciones para darle la nueva funcionalidad como Casa de la Cultura. Posteriormente se acometieron actuaciones de conservación y mantenimiento y, al menos, dos intervenciones de restauración para perpetuar los valores originales del inmueble. La última fue en 2008, cuando se sustituyó la techumbre de las alas laterales y campanario, se realizó la impermeabilización en diversas zonas del inmueble y se ejecutó el acondicionamiento de instalaciones eléctricas y de fontanería.

En esta ocasión, la rehabilitación se hará con cargo al Plan de Cooperación con los Ayuntamientos, anualidades 2024-2027, y ha salido a licitación dividida en dos lotes, el primero para la obra civil, que tendrá un plazo de ejecución de cuatro meses, y el segundo para el suministro del material audiovisual, con un plazo de tres semanas.