Los envenenamientos diezman las colonias de gatos en Tasarte El Ayuntamiento de La Aldea pide al Cabildo la inspección con la unidad canina tras la muerte de los felinos, que se han incrementado en los últimos días

El Ayuntamiento de La Aldea ha solicitado al Cabildo la unidad canina especializada en la detección de veneno debido a la muerte de medio centenar de gatos de las colonias felinas de Tasarte a causa de envenenamientos. Los hechos no son nuevos, ya que se registran desde hace varios años, pero en los últimos días se han recrudecido los ataques a estos animales, que en la mayoría de los casos terminan falleciendo. En los últimos tres días lo han hecho al menos cuatro.

La concejala de Bienestar Animal, Ingrid Navarro, confirmó a este periódico que ya se ha solicitado al área de Medio Ambiente la presencia de estos perros para que rastreen el pueblo y que se ha puesto en marcha una investigación. Asimismo, ya han comprobado mediante su correspondiente necropsia estos hechos y desde el Ayuntamiento recuerdan a la población que el uso de veneno en la actualidad no está autorizado y mucho menos para tal fin, ya que actualmente se trata de un delito.

La voz de alarma la dio Zarayda Suárez, una vecina que se encarga de las colonias felinas desde hace seis años y que desde entonces ya ha visto cómo se han reducido en dos ocasiones a la mitad debido al veneno, que provoca babeo, diarrea y convulsiones. En la actualidad solo le queda una colonia y le consta que en otras colonias está pasando algo similar.

«Es terrible ver los gatos muertos constantemente en los barrancos o terrenos, bajo los coches o al borde la carretera, y en mi caso, morir en mis brazos», explica al tiempo que detalla que el pueblo está a más de una hora y media de una clínica veterinaria 24 horas, la más cerca está en Vecindario, y los hechos suelen suceder de noche e incluso en fines de semana, por lo que es imposible lograr estabilizar y salvarlos.

Sustancia prohibida en la Unión Europea

Zarayda detalla que el veneno está por diferentes zonas del pueblo, con comida para atraer a los gatos. Asegura que en las últimas semanas se han intensificado, ya que en su día fueron denunciados tanto al Ayuntamiento de La Aldea como al Seprona de la Guardia Civil y no hubo ningún tipo de resultados. Se habían reducido tras empapelar el pueblo con carteles pidiendo que parasen los envenenamientos, pero han vuelto a suceder, lamenta. Advierte que desde las colonias El llano se harán nuevas denuncias, con nuevas pruebas e investigaciones.

La joven destaca que en las necropsias de los animales se especifica que se trata de un veneno prohibido en la Unión Europea, por lo que seguramente lo utiliza una o varias personas que lo tiene guardado desde hace años, que no solo hace daño a los gatos sino también a perros. Además, podría ser peligroso hasta para los niños que juegan en la calle, por lo que la desgracia sería aún peor, advierte.

