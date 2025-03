Entra en vigor la tasa turística en Mogán entre el rechazo y las dudas del sector Llegó el día D | A partir de este martes quien pernocte en el municipio deberá pagar 15 céntimos por noche y persona | Hay empresas que no saben cómo actuar | La patronal pedirá a la Justicia la aplicación de medidas cautelarísimas para impedir que entre en vigor

Echa a andar la controvertida tasa turística de Mogán, para unos, una iniciativa pionera que pronto será copiada, como defiende el gobierno local que preside Onalia Bueno, y para otros, un fraude administrativo por ilegal, injusta y arbitraria, un impuesto disfrazado de tasa. Su línea de salida se la marcó este lunes el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Una vez publicada, entra este martes en vigor, y lo hace entre el rechazo y la incertidumbre de las empresas del sector.

A partir de este martes todo el que se aloje en un hotel, un apartamento o una vivienda vacacional de Mogán deberá abonar una tasa de 15 céntimos por persona y noche. La pagará el turista, pero quien se la abonará al Ayuntamiento será el establecimiento.

Con ese fin se abrirán dos ventanas de pago, del 1 al 20 de abril y del 1 al 20 de octubre, por lo que su abono tendrá carácter semestral. El primer plazo será para pagar las estancias realizadas del 1 de octubre del año anterior al 31 de marzo del año en curso, y el segundo, para las registradas del 1 de abril al 30 de septiembre del mismo año.

Sin embargo, este lunes había empresarios que no tenían nada claro cómo hacerlo. «Lo que yo sé lo he leído en los periódicos, pero nosotros no hemos recibido ninguna comunicación oficial del Ayuntamiento», se quejaba Pablo González, que gestiona los apartamentos Buenavista, en Puerto Rico, el único de los consultados que accedió a revelar su identidad.

Le preocupa el impacto que podrá tener esta medida entre sus clientes en la medida en que la mayoría lo son de larga estancia. «El 95% de los que tengo alojados en mis 18 apartamentos son noruegos que se pasan aquí tres o cuatro meses al año, así que ellos sí que van a notar esta tasa», se explicaba este empresario. Ahora está en temporada alta y tiene el complejo lleno.

Tutorial para la autoliquidación en Gestiona

Desde Gestiona, la empresa que se encarga de la recaudación municipal en Mogán, se daba este lunes por hecho que esta tasa ha sido ampliamente difundida y explicada. No en vano, apuntaron que han sido múltiples las consultas que han satisfecho, a título individual, a las empresas del sector que se han interesado.

En todo caso, informan de que han colgado un tutorial en la página web de la compañía, www.gestmogan.com, en el que se les detalla, paso a paso, cómo deberán proceder para la autoliquidación de esta tasa por servicios y realización de actividades derivadas de la acción turística y la obligación de sostenibilidad, que es, por otra parte, su nombre oficial. En lo que no entran, aclaran, es en los métodos que usará cada empresa para cobrársela a los clientes.

«¿Pero de dónde se creen los moganeros que tienen un presupuesto de 58 millones al año? De los inversores y los turistas»

Otro empresario, que prefiere no revelar su identidad por discreción, avanzó su intención de abrir una cuenta bancaria específica para ir depositando estos ingresos y dijo que se la cobraría a sus clientes como un concepto aparte. «Así podría reintegrarles el dinero en caso de que sea anulada por los tribunales, pero se pregunta, llegada esa situación, quién asumiría los gastos bancarios».

Además de quejarse de la falta de información y del carácter unilateral de la medida, advirtió de sus efectos negativos. «Puerto Rico es un destino perfectamente reemplazable, hay 70 o más como este en el mundo», por lo que tiene claro que cualquier incremento en el precio irá en su detrimento. Cree que los políticos «están jugando al monopoly» sin tener en cuenta el daño que hacen.

Le parece una «falacia» el argumento esgrimido por la alcaldesa de que en Mogán viven 22.000 personas y que sobre ellas recae el cobro de los impuestos que sufragan los costes de los servicios que se prestan para atender a 50.000, la mitad de ellos turistas. «¿Pero de dónde se creen los moganeros que tienen un presupuesto de ingresos anuales de 58 millones de euros? La mayor parte de ese dinero lo reciben de gente que no vive en Mogán, de los inversores y de los turistas».

Y hace otra advertencia. «Al cliente europeo no le importa pagar más si percibe que es por algo tangible, un mejor servicio o mayor calidad, pero aquí no hay ninguna contraprestación, Puerto Rico da pena, lo que están haciendo es desvestir a Puerto Rico para vestir a Arguineguín, que es donde están los votos», critica.

Los empresarios temen la reacción de los turoperadores

Una de las contraindicaciones que quitan el sueño a los hoteleros de Mogán es la reacción que esta tasa suscite entre los turoperadores. Algunos de los consultados apuntaban este lunes que lo habitual es que los establecimientos trabajen con estos emporios con precios cerrados y pactados con antelación, por lo que no les parecería descabellado que se les plantasen, se opusiesen a cualquier otro cobro a sus clientes e hiciesen repercutir este pago en los propios hoteles o complejos de apartamentos.

Desde Gestiona aclaran que el cobro no tendrá carácter retroactivo, por lo que aunque un cliente lleve alojado en Mogán desde días antes a la entrada en vigor de la norma, solo se le cobrará a partir de este martes en adelante.

La patronal pedirá aplicar medidas cautelarísimas para frenar el abono La Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT) remitió este lunes un aviso a todos sus asociados en el que se les informaba de la inmediata interposición de un recurso contencioso contra la llamada tasa turística de Mogán, que, además, llevaría aparejada la solicitud al juzgado de la aplicación de unas medidas cautelarísimas para tratar de frenar, al menos, su entrada en vigor, hasta tanto no se resuelvan las dudas sobre su legitimidad. La postura que hasta ahora ha mantenido la patronal respecto a esta iniciativa de Mogán ha sido la de un rechazo manifiesto y frontal. No solo presentó alegaciones durante la fase de información pública de la ordenanza municipal que la regula, sino que contó con el respaldo efectivo, plasmado también vía alegaciones, de la patronal nacional del sector alojativo. Nueva Canarias, partido en la oposición en Mogán, había anunciado la interposición de un recurso de reposición en vía administrativa, un trámite que, en opinión de los ediles que representan a esta formación en el pleno, frenaría la entrada en vigor de la nueva norma, al menos hasta que no fuera contestado. Sin embargo, desde Gestiona aclararon este lunes que un recurso en vía administrativa no despliega esos efectos, pero que, en todo caso, a sus servicios jurídicos no les constaba la presentación de ningún recurso de ese tipo. Y en efecto, NC ha descartado finalmente esa vía al entender que no tendría apenas recorrido y sus abogados estudian ahora la posibilidad de recurrir al contencioso judicial, como la patronal.