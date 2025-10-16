Endesa pone en marcha en El Matorral una planta solar única en España Es la primera instalación fotovoltaica hibridada con un sistema de baterías de litio que simula una planta de generación de energía convencional | El consejero regional de Transición Ecológica y el alcalde de San Bartolomé de Tirajana presiden la inauguración

La empresa Endesa ha puesto en marcha en San Bartolomé de Tirajana, en la zona de El Matorral, una planta solar con una tecnología tan innovadora que la hace única en España. Es una instalación fotovoltaica hibridada con un sistema de baterías de ion-litio que puede simular una planta de generación de energía convencional o, dicho de un modo más técnico, que es síncrona. La inversión ha alcanzado los 12 millones de euros y fue inaugurada este jueves por el consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, y el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, que visitaron las instalaciones junto al director de Endesa en Canarias, Pablo Casado.

Ubicada en el interior de la superficie que ocupa la central térmica Barranco de Tirajana, la planta de El Matorral, que abarca casi 10 hectáreas, tiene una línea de evacuación de menos de 300 metros hasta la subestación de Salinas y cuenta con 13.800 módulos y 25 inversones que transforman la energía alterna en continua. La potencia instalada es de 8,25 MW, capaz de abarcar el consumo anual medio de 3.000 hogares.

Por su parte, el sistema de baterías con el que está hibridada está compuesto de cinco armarios de baterías, cada una de las cuales tiene cinco inversores, que son los que controlan la carga. En este caso, tiene una potencia de 4,2 MW capaz de mantener durante dos horas el consumo medio de unos 2.000 hogares.

Con todo, una de sus principales innovaciones es que este sistema recurre a una tecnología pionera en España, 'grid forming', que «ayuda a mantener la estabilidad de la red», como apuntó Luis Alba, responsable de puesta en marcha de esta planta. El resto de sistemas de energía renovables «van detrás de la red, si se va la red, se van igual y solo vuelven cuando vuelve la red», explicó Alba, pero el implantado en El Matorral tiene la particularidad de aportar inercia sintética, es como si fuera un generador tradicional«. En ese sentido, permite a las baterías almacenar más energía en menos espacio y con un peso más reducido.

Además, otra curiosa novedad de esta planta es que ha sido dotada del primer robot de limpieza de paneles solares en seco, el primero que usa esta tecnología a gran escala en España. Funciona también con energías renovables y es automático. En un día es capaz de limpiar toda la planta. Lola Medina, coordinadora de todo este proyecto, condensó sus ventajas en dos frases: «Ayuda a estabilizar la red y a integrar la producción de la energía solar».