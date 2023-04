«Las encuestas nos dan una mayoría holgada de 13 a 15 concejales»

Alcalde de San Bartolomé de Tirajana en dos mandatos y exconcejal de Hacienda y Personal, Marco Aurelio Pérez (1963) vuelve como cabeza de lista de PP-AV al municipio que le vio nacer después de 4 años al frente del grupo del PP en la oposición en el Cabildo.

-Vuelta a casa, otra vez candidato en San Bartolomé, ¿es un paso atrás en su progresión política?

-Pues no, primero porque yo nunca me he marchado de San Bartolomé de Tirajana. Cada vez que han gobernado pactos de varias fuerzas políticas, nuestro municipio ha retrocedido. Y cada vez que ha gobernado PP-AV, San Bartolomé ha cogido la senda del progreso. Por tanto, todo lo contrario, trabajar para mi municipio me honra muchísimo.

-¿Qué sabor de boca le deja su paso por el Cabildo?

-Ha sido una situación transitoria, en la oposición, frente a una mayoría muy amplia. Poca visibilidad hemos tenido.

-Ya conocemos todo lo malo que ve usted en Antonio Morales. Dígame algo bueno.

-Que hemos perdido un gran escritor en Gran Canaria; otra cosa es que me guste lo que escribe... Escribe mucho.

-¿Y de Conchi Narváez?

-Lo bueno que tiene es que le gusta la fiesta, y la gente que le gusta la fiesta es simpática.

-Fue dejar San Bartolomé y PP-AV perdió la mayoría absoluta. ¿Fue producto del desgaste en la acción de gobierno o es que San Bartolomé le vota a usted?

-Nosotros ganamos las elecciones, eso de entrada. ¿Los motivos? Puede haber varios, es difícil acertar. Lo cierto es que PP-AV gana las elecciones, no saca mayoría absoluta, y como ha pasado muchas veces, los perdedores se han unido para intentar que no gobierne la gente que lo hace con sentido común, que somos nosotros. Y la muestra de ello son estos cuatro años, donde PSOE, NC, CC y Cs se unieron para sumirnos en una profunda depresión...

«Gran Canaria no ha recuperado los turistas de 2019 por el fallo de Maspalomas Costa Canaria»

-Aprovecho y le pregunto, descríbame este mandato...

-Es difícil de describir, ahí no se ha gobernado. Primero, lo que ha habido son luchas intestinas dentro del gobierno, problemas de índole personal, y el municipio ha estado a la deriva. No hay nada de la política municipal que se pueda valorar. Eso es lo triste.

-¿Es un tiempo perdido?

-Absolutamente. En Urbanismo, en manos al principio de CC, se ha perdido el plan parcial de Montaña la Data, el PGO... Además, están las grandes mentiras, como que iban a sacar el Siam Park. Donde tenían que trabajar no estaban trabajando, estaban dedicados a la exhibición pública de que eran concejales.

-¿Han hecho ostentación?

-Ostentación absoluta. Se compraron más de veinte coches municipales nuevos. Cada concejal y cada cargo de confianza con un coche nuevo pagado por nuestros impuestos, para su uso y disfrute, tanto en lo público como en lo privado. Eso es vergonzoso.

-¿Qué herencia le deja este gobierno al que llegue?

-Pues una herencia muy triste, que es la desorganización administrativa. Aparte de las deficiencias que han dejado en infraestructuras o en actividades culturales que existían y no se han mantenido, es tremenda la destrucción interna del aparato administrativo. Cuando fuimos saliendo de la covid, mientras el resto de los municipios iban abriendo sus instalaciones, San Bartolomé mantenía cerrados sus servicios, hasta las hamacas o los kioscos de las playas. Eso denota la desidia, no querer trabajar.

Fruto de eso tenemos que no hay pueblo o barrio o zona turística en la que no tengamos bombillos apagados, contenedores con basura rebosante, parques infantiles inutilizables o que se han retirado, zonas verdes mal mantenidas. Todos estamos avergonzados con el césped del estadio de Maspalomas; no se pueden homologar las pistas de atletismo. Pabellones enteros, terminados, como el de El Tablero, no han sido capaces de abrirlos, como tampoco el aparcamiento con 400 plazas en El Tablero.

-¿Está dañado el prestigio del municipio de cara al exterior?

-Muchísimo, el daño es irreparable a la marca turística Maspalomas Costa Canaria. Hemos perdido presencia en las ferias, se ha acudido con material obsoleto, como callejeros en papel. ¿Quién se siente orgulloso de un destino en el que te quitan las banderas azules después de 28 años? ¿O con unos paseos marítimos que están de vergüenza? Les dejamos en 2019 el tercer municipio de España por rotaciones turísticas y por delante solo estaban Madrid y Barcelona. Y ahora Gran Canaria no ha recuperado los turistas de 2019 por el fallo de Maspalomas Costa Canaria.

Ampliar Marco Aurelio Pérez, posa delante de la sede del partido, en San Fernando de Maspalomas. Arcadio Suárez

Otro ejemplo es el toboplaya. No habíamos podido actuar hasta que se ejecutó la sentencia, en 2020. Pues han pasado 3 años, es propiedad del Ayuntamiento y se ha convertido en un nido de ratas, en un hogar de sintechos y una zona deprimente. La imagen es tan deprimente que en el paseo mirador de las Dunas, el más visitado de la isla, hasta por los cruceristas, había un baño público, está abierto y está siendo atendido por un sintecho. Por eso tenemos que dar un paso para que a partir de mayo de 2023 todo se encarrile.

-¿Con qué perspectivas electorales afronta mayo de 2023?

-Son muy muy buenas. No hay reunión o barrio que no nos esté dando su apoyo, manifiestan la necesidad de retomar la buena senda...

-¿Ve factible recuperar la mayoría absoluta?

-En estos momentos, las encuestas realizadas por otros partidos nos dan una mayoría holgada de entre 13 y 15 concejales. Tenemos una sensación y los estudios la ratifican. La gente está cansada de fiestas, de champán, de que las infraestructuras no se mantengan, de políticos con doble lenguaje, que van diciéndole a cada uno lo que quiere escuchar. Esto está dando lugar a un vuelco para que PP-AV tome las riendas.

-Si no recuperan esa mayoría, ¿teme que vuelvan a juntarse los demás o cree que en este contexto no se volverá a repetir?

-Tengo claro que si no recuperamos la mayoría se volverán a juntar los perdedores. Lo dijo en el último pleno un edil del gobierno.

-Hablando de elecciones, ¿le acompañará Elena Álamo?

-Si hay alguien que en este momento tiene un puesto seguro en la lista de San Bartolomé es Elena Álamo. Será la número dos. No hay debate alguno.

-Si le toca volver a ser alcalde, ¿qué desandaría?

-Sería difícil, no han hecho nada. Pero está claro que lo primero que ordenaré será la reestructuración de la organización administrativa. La han roto. Y a renglón seguido, cambiaría las reglas de juego de las empresas de servicios, como la de limpieza, que en estos 4 años ha estado contratando a muchas personas allegadas o familiares directos de los cargos públicos. Se ha usado como una máquina de enchufismo y le vamos a pedir muchas explicaciones a la empresa de lo que está pasando. Y le vamos a exigir que esos trabajadores trabajen. Algunos están como encargados y otros de chófer.

-Antes habló del servicio de temporada. ¿Se regularizará, se mantendrá como está o le dará una vuelta?

-Con esto han estado todo el rato engañando a los trabajadores y a los usuarios. El Ayuntamiento decidió en su día municipalizar el servicio de hamacas. Estamos hablando de mediados de los 90. Nosotros combatimos aquella decisión en los tribunales y llegamos al Supremo y ganamos, pero llegó un momento en que nosotros solo queríamos tener una razón política y no pedimos la ejecución de la sentencia, por lo cual está prescrita, es firme el acuerdo de municipalización.

Ampliar Marco Aurelio Pérez, en una zona verde de San Bartolomé de Tirajana. Arcadio Suárez

Todo lo que han hecho es fruto del desconocimiento de la maquinaria municipal y de la propia administración. Una vez supimos por resolución firme de Costas en 2020 cuántas hamacas y sombrillas tenemos autorizadas y el canon, automáticamente tenían que haber consolidado al personal. Cumpliremos la norma, el servicio está municipalizado y esos trabajadores hay que integrarlos en la empresa de servicios del Ayuntamiento, que es Emursa.

-¿Tiene alguna solución para los centros comerciales obsoletos?

-Tenían encaminada una solución. Teníamos aprobado un plan de modernización para la renovación del sector turístico que estuvo funcionando durante montón de años, hasta cuando a alguien le entró la envidia y se fue a los tribunales por un defecto de forma. Eso lo hizo NC. Estaba prevista la renovación de los centros comerciales y se estaba acometiendo ya un proyecto para el Kasbah. Ahora tenemos dos ventajas respecto al pasado, en aquel momento hacía falta unanimidad y ahora no. Y ahora tenemos la posibilidad de hacerlo sin un PMM, sino con una modificación puntual del Plan General.

«A los trabajadores de las hamacas hay que integrarlos en Emursa»

-¿Y el Metro? ¿Hay que tirarlo?

-En este momento hay que retomar las negociaciones. En su momento se les ofreció un cambio de uso parcial, con una parte de la superficie comercial y otra de edificabilidad turística, es decir, meterle camas, como una especie de hotel en altura y debajo locales especializados.

-¿Hay tiempo de eso?

-Mientras tengamos vida hay tiempo. A los propietarios hay que ofertarles un incentivo. Hay que ir por tres pilares: un incremento de la edificabilidad, un ERTE para los trabajadores (una obra así dura entre 18 y 24 meses) y una bonificación de impuestos, como el IBI.

-En San Bartolomé conviven el lujo y decenas de sintechos...

-La solución no es fácil. No hay una varita mágica. Hay que actuar de forma coordinada entre el Ayuntamiento y las áreas sociales de los consulados porque muchas de esas personas son extranjeras. Siempre se llevó a cabo una política de hacerlos regresar a sus países. Algunos tienen problemas psíquicos o de integración social. Hay que trabajar uno a uno, cada caso.

-Se ha recrudecido el problema.

-Claro, es que cuando en Europa hace mucho frío, la gente huye. No es lo mismo ser un mendigo en Maspalomas que en Copenhague. Y luego tampoco es la primera vez que nos han mandado en avión de otros destinos a mendigos. Hemos tenido que dejarle las cosas claritas a alguna embajada.

-¿Tienen motivos los Kiessling para estar preocupados si usted vuelve como alcalde?

-Nunca han tenido que estar preocupados. Ellos tienen muy claro quién apostó desde el minuto uno por el Siam Park en Maspalomas y fue tal la apuesta que se tramitó un PMM que lo viabilizara y se modificó el trazado del tren.

-Pero ellos no lo ven igual...

-Es que no quiero llegar a un debate dialéctico con nadie, solo tengo que referirme a lo que está publicado en el Boletín Oficial de Canarias 240 de 11 de diciembre de 2015. Ahí está la aprobación definitiva del PMM de El Veril, el que posibilitaba la construcción del parque temático, el hotel y el pequeño centro comercial. En ese documento, que es la madre de todo, vienen cuáles son las obligaciones de las administraciones públicas y cuáles los deberes de los promotores. No cumplir con lo que se decía en el PMM fue lo que llevó a que decayera el Siam Park y se produjese la sentencia que sabíamos todos que se iba a producir. Había habido un incumplimiento reiterado del PMM.

-¿Pero usted mantiene la apuesta por el Siam Park?

-La mantengo. El documento administrativo que sea necesario estamos dispuestos a tramitarlo. Creo que en este momento no es un PMM. La Ley del Suelo de 2017 cambió mucho el valor de los PMM.

«Entiendo que la cuestión del congreso del lujo es más de estética o ética que de derecho»

-¿Cuál debe ser entonces el procedimiento?

-Yo no voy a decirle a un privado qué coche tiene que comprarse. Sí le tengo que decir que la Ley del Suelo de 2017 no es la misma que cuando se tramitó el PMM.

-Hay una investigación judicial en marcha por el congreso del lujo. Si llega a la Alcaldía, ¿hará algo respecto a ese expediente?

-A ver, ese expediente no se tramita en el Ayuntamiento...

-Fue en el Consorcio de la TDT, pero con dinero municipal...

-Sí sí, tengo claro dónde tengo que preguntar, pero es que en el Ayuntamiento poco hay que hacer. Entiendo que la cuestión es más estética o ética que de derecho. Desde el punto de vista legal no creo que haya mucho recorrido. Es un expediente administrativo. Lo que tengo claro es que cosas como esta nunca se dieron cuando yo gobernaba ni se van a dar.

-Le pido un esfuerzo de síntesis. Dígame tres o cinco acciones que ejecutará si gobierna.

-Retomar la residencia de mayores, que se ha abandonado, continuar con la modernización de las instalaciones deportivas, acometer una renovación inmediata de lo estético del Ayuntamiento (alumbrado, limpieza y mantenimiento de parques infantiles) y retomar cuestiones que han dejado morir, como el instrumento urbanístico para renovar la zona turística.