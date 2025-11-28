El encendido en la zona comercial de Vecindario abre el periodo navideño en Santa Lucía Un espectáculo teatral y musical precedió al acto en la Avenida de Canarias

CANARIAS7 Santa Lucía de Tirajana Viernes, 28 de noviembre 2025, 21:04

Un espectáculo teatral y musical en la Zona Comercial Abierta de Vecindario precedió al acto del encendido navideño de la Avenida de Canarias en la noche de este viernes. Un árbol de cinco metros con diferentes juegos de luces se convirtió en el protagonista de la apertura de la Navidad en Santa Lucía de Tirajana con el lema 'Entre luces y buenos deseos'.

El alcalde, Francisco García, la concejala de Comercio, Verónica Suárez, y diferentes ediles de la corporación municipal asistieron al acto. Además de la iluminación con bombilllas led, se han instalado en el municipio una veintena de elementos luminosos como un oso, dos árboles de cinco metros de altura o una caja de regalos en rotondas, parques y calles.

El espectáculo teatral y musical contó con Mingo Ávila como protagonista, las cantantes Marieme Abdullah y Elizabeth López Martel, y los acróbatas Leví y Estrella, y una decena de bailarines y acróbatas. Las encargadas de dar al botón del encendido fueron la profesora Luz Marina y Conchi, una trabajadora municipal del área de Comercio que este año se jubila.

El alcalde manifestó que «con el encendido en la Avenida de Canarias y el que mañana haremos en Santa Lucía casco damos inicio a unas fiestas en las que queremos que los más pequeños y pequeñas sean los protagonistas, y que su ilusión también se contagie a los adultos». El primer edil añadió que en el municipio hay un comercio de calidad que es referente en toda Canarias, por eso «para disfrutar de esta Navidad hay que venir a Santa Lucía de Tirajana»

La concejala Verónica Suárez señaló que «desde nuestro corazón comercial inauguramos la campaña navideña 'Santa Lucía de Tirajana: entre luces y buenos deseos' que quiere convertir nuestras calles en un espacio de encuentro, de impulso económico y revivir los paseos en familia, donde brillen los deseos de salud, de tranquilidad y de momentos compartidos con la gente que queremos».

Arranca la programación

Con el encendido navideño empieza la Campaña de Navidad programada por el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana. Este sábado será el encendido en Santa Lucía casco y la inauguración del Belén en la plaza de San Rafael. En el programa navideño que puede consultarse en la web municipal y en las redes sociales habrá mercados navideños, fiestas infantiles, concursos, feria de artesanía, tren de la navidad, conciertos, feria y cabalgata de reyes. Las actividades se han programado tanto en la zona peatonal como en los diferentes pueblos y barrios.