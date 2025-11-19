Encendido de las luces de Navidad en Ingenio 2025: horario y programa completo

CANARIAS7 Miércoles, 19 de noviembre 2025, 06:00 Comenta Compartir

La Villa de Ingenio arranca el periodo navideño este sábado 22 de noviembre, con una «gran fiesta del encendido». La jornada se extiende desde media tarde hasta la noche, combinando animación infantil, talleres creativos y un desfile con más de un centenar de personajes, para culminar con el momento simbólico del encendido de luces de Navidad.

Desde las 17:30, el parque de El Ejido acogerá actividades dirigidas a los más pequeños: hinchables, photocall y talleres creativos estarán disponibles durante la primera fase del evento, mientras que la payasa Chispita Clown actuará de forma intercalada para amenizar el ambiente y calentar motores antes del desfile principal. A las 18:30, está programado el pasacalle «Ilumina», un recorrido familiar protagonizado por más de 100 personajes y artistas que animarán las calles con llamativos vestuarios y coreografías para generar emoción en el público.

El momento más esperado tendrá lugar a las 19:00, cuando se realizará el encendido oficial del alumbrado de Navidad, un acto simbólico que marca el arranque no solo de la iluminación, sino de toda la programación festiva diseñada por el Ayuntamiento.

Tras el encendido, los asistentes podrán participar en un taller de magia impartido por Aníbal el Mago y disfrutar de la actuación de Zapitto Clown, que se trasladará al interior del recinto. Simultáneamente, funcionará la Ludoteca «Ilumina», ofreciendo talleres acrobáticos. Complementando estas actividades, el violinista José Luis Montesdeoca aportará una banda sonora emotiva con su música.

La magia navideña llega este sábado a la Villa de Ingenio con la gran fiesta del Encendido



El 22 de noviembre comienza la Navidad en el municipio con un programa repleto de actividades familiares, pasacalles, espectáculos y muchas sorpresas



👉 https://t.co/igSyCch6fB pic.twitter.com/SoBCtkd1TV — villadeingenio (@villadeingenio) November 17, 2025

El espectáculo principal, «La Rebelión de Cuentópolis», llevará a las familias a un viaje por el mundo de la fantasía, seguido del momento en que Totó el Payaso compartirá con el público su lista de Navidad. El cierre de la jornada llegará con el concierto de Daniel Calero. Todo ello irá acompañado de foodtrucks, efectos de fuegos fríos, confeti y otros elementos lumínicos que añadirán un toque especial al ambiente festivo, entre otras sorpresas.

Temas

Navidad

Ingenio