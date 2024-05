Los empresarios turísticos sí aprecian cierto declive en el Pride y también menos afluencia

Los empresarios turísticos defienden la vigencia y la necesidad del Pride en San Bartolomé de Tirajana, pero aprecian cierto declive y también menos afluencia en las últimas ediciones, frente a la tesis de la organización, que cifra el aumento de público en un 40%.

Tom Smulders, en su calidad de presidente de la comisión de de Turismo y Seguridad de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), atribuye el descenso progresivo en la llegada de turistas al Pride de mayo al fuerte aumento de los precios en los alojamientos y, sobre todo, en los vuelos, pero también echa en falta, por parte de la organización, la programación de artistas y eventos que generen mayor expectación.

Smulders entiende en parte las quejas por descensos en las ventas expresadas por empresarios del centro comercial Yumbo, el histórico epicentro de los Pride que se organizan en San Bartolomé de Tirajana, pero también los emplaza a que mejoren su oferta si aspiran a una fiesta más multitudinaria y atractiva.

Este histórico empresario del sector extrahotelero pone todas sus esperanzas en el Winter Pride, que se organiza en plena temporada alta del turismo en Canarias y que, además, cree que es mejor en «organización y en profesionalidad». No obstante, tampoco oculta que el Pride de mayo ha de lidiar con una competencia mayor de otros eventos similares celebrados en Europa. Y no descarta la incidencia que pudo tener en detrimento de la cabalgata de este año la romería-ofrenda de El Tablero.

Entre el cúmulo de factores que, a su juicio, juegan en contra del Pride de mayo cita el mal estado de las infraestructuras públicas. «Si hablamos de 'Maspalomas Pride', me da que pensar cuando miro a mi alrededor y veo un entorno empobrecido por infraestructuras decadentes que no despiertan ningún tipo de atractivo para justificar un incentivo de cara a que nos visiten en temporada baja». Para Smulders, «nosotros sí estamos orgullosos de nuestra calidad, pero de pronto no podemos hablar de 'Maspalomas Pride-Orgullo' en todos sus términos».