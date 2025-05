Un empresario exige a San Bartolomé de Tirajana la inspección de todas las concesiones municipales El denunciante insta a reclamar las cuotas no cobradas y sus intereses de demora | El gobierno licitará la elaboración del inventario de sus bienes, también las concesiones

Gaumet Florido San Bartolomé de Tirajana Martes, 27 de mayo 2025, 22:55

Un conocido empresario del sur, Juan Manuel Pérez León, ha presentado una denuncia ante el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana en la que le exige el control e inspección de todas sus concesiones, tanto de locales o inmuebles como servicios públicos. En su denuncia enumera 84 y abarca todo el espectro, desde limpieza de playas y recogida de residuos o retirada de vehículos de las calles a cantinas de campos de fútbol y locales sociales, pasando por locales dispersos en centros comerciales. Es más, reclama el acceso y copia de la documentación e historial de todas esas concesiones.

Por lo pronto, y en relación con este asunto, desde el gobierno local responden que tramitan la licitación de la elaboración del inventario de los bienes municipales, también de las concesiones, que no se actualiza desde hace nada menos que 30 años, en concreto, desde el 30 de mayo de 1994. La previsión es tenerlo adjudicado en septiembre.

Dada esta situación, desde el ejecutivo reconocen que tratan de acabar con una anomalía, que el Ayuntamiento lleva años incumpliendo su obligación de actualizar el inventario. Esta carencia, de hecho, ha lastrado en parte la gestión municipal, pues no ha podido realizar «con las garantías jurídicas exigidas» ciertos actos de gestión patrimonial.

En este contexto se produce la exigencia de Pérez, quien solicita que se investigue quiénes son los actuales explotadores de esas concesiones y si coinciden con los titulares oficiales (de no serlo, insta a que inicien el rescate), que se compruebe si la actividad actual es la misma que la autorizada, si lo construido coincide con lo permitido, si la concesión no está vencida, si están actualizados los cánones y si el suministro tanto de agua como de electricidad está a cargo del concesionario o es sufragado por el Ayuntamiento.

Además, reclama un listado de todas las terrazas en suelo público y un certificado de que no son deudoras; y la personación, acceso y copia del expediente completo del acuerdo extrajudicial para el rescate de la concesión del parking de Maspalomas-Meloneras, la del Parque Europeo, la de dos locales del Centro Comercial Plaza de Maspalomas (el Seven y el Café Ópera) y la del delfinario de Palmitos Park, sobre el que, recuerda, pesa una sentencia firme para su derribo. También pide copia del certificado de no deudor de las concesiones del parking, el Parque Europeo y los locales del Plaza.

Pérez justifica esta iniciativa tras conocer el interés del Ayuntamiento de regularizar las terrazas de los kioscos del paseo de Meloneras para, según justifican los técnicos municipales, evitar el empobrecimiento de la corporación local.

Así las cosas, este empresario exige ese mismo celo para con el resto de concesionarios dado que sospecha de que los hay que «nunca han pagado un céntimo de euro», ya sea por «desidia o pasotismo», por «negligencia o connivencia» o por «presunto amiguismo».

Es más, advierte incluso de casos que se han aprovechado de la red pública de agua o de alumbrado para ahorrarse costes. «Ya no hablamos solo de un empobrecimiento del erario público, sino de un enriquecimiento ilícito de terceros».

El empresario explicita en su denuncia irregularidades en la concesión de los dos locales de un centro comercial de Playa del Inglés, alguno de los cuales, según apunta, fue incluso subarrendado, o en la del Parque Europeo, respecto a la que se consintió, cita textualmente, hasta cuatro cambios de titulares.