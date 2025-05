La empresa de residuos de Telde se aviene a pagar los festivos tras una demanda judicial

Gaumet Florido Telde Miércoles, 14 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

La empresa contratada para la recogida de los residuos y la limpieza viaria y de playas en Telde, la UTE Telde Valoriza, se ha avenido al pago del plus contemplado en el convenio por trabajar los sábados, domingos y festivos a los empleados que no lo estaban cobrando. Así consta en el acta del juicio que se celebró el pasado 29 de abril de 2025 en el Juzgado de lo Social número 4 de Las Palmas de Gran Canaria tras una demanda de conflicto colectivo interpuesta por Intersindical Canaria, que controla el comité de empresa.

La organización sindical acudió a los tribunales para exigir a la empresa que aplicase también el artículo 31 del convenio colectivo, el que recoge el derecho a cobrar ese plus, a los más de 20 trabajadores que fueron contratados inicialmente para cubrir exclusivamente sábados, domingos y festivos y que, a partir del 3 de octubre de 2024, pasaron a prestar servicio a jornada completa, de lunes a domingo.

Según consta en la demanda, esta ampliación de jornada, que, en principio, debía ser beneficiosa para ellos en la medida en que les implicaría un aumento retributivo, «realmente esconde una discriminación salarial», porque se les negó ese derecho a percibir la compensación económica por días festivos y por descansos. Se les indicó que simplemente se les ampliaba el porcentaje de la jornada, lo que les privaba de pluses que oscilan, según la categoría, entre los 83 euros de un peón a los 102 de un conductor de primera categoría y los 166 de un capataz.

La supresión «unilateral» de esta condición por parte de la empresa y el incumplimiento del convenio llevaron al sindicato a interponer la demanda, que finalmente se saldó con el reconocimiento de Valoriza del derecho al abono a esos empleados de los festivos efectivamente trabajados.

Con todo, no es el único incumplimiento que le achaca el comité de empresa a Valoriza. También le reprocha que no haya aplicado la subida salarial pactada para 2025 y que no haya contestado a sus requerimientos para alcanzar un acuerdo, de ahí que los haya convocado para este viernes en asamblea.