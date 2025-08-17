Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aparcamiento actual en la antigua cancha del IES Saulo Torón de Gáldar. C7

Empiezan los sondeos geotécnicos en la antigua cancha del IES Saulo Torón

Estos trabajos afectarán mínimamente al uso del aparcamiento actual, que seguirá abierto para uso público

CANARIAS7

Gáldar

Domingo, 17 de agosto 2025, 17:19

El Ayuntamiento de Gáldar, a través de la Concejalía de Urbanismo, que dirige Heriberto Reyes, informa de que a partir de este lunes comenzarán los trabajos para realizar sondeos geotécnicos en el aparcamiento que ocupa la antigua cancha del IES Saulo Torón, en el casco del municipio.

Estos trabajos afectarán mínimamente al uso del aparcamiento actual del centro educativo, que seguirá abierto para uso público.

De esta manera el Ayuntamiento norteño completa los estudios para sacar a licitación la construcción de dos plantas de aparcamiento en esta cancha, cuya cubierta contará con espacios libres y una cancha deportiva para uso municipal.

Todo ello es posible con una financiación de 2,5 millones de euros procedentes del Cabildo de Gran Canaria a través del Plan Adicional de Inversiones para los Municipios aprobado el año pasado y que debe estar ejecutado antes de que acabe 2027.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El impacto de la estabilización en Educación: 567 interinos canarios, sin destino el próximo curso
  2. 2 ¿Existe el barco nodriza de los cayucos?
  3. 3 El gas radón obliga a miles de autónomos isleños a instalar contadores y controlarlo
  4. 4 Hasta siempre, Atilio
  5. 5 ¿Qué alineación sacará la UD Las Palmas ante el Andorra? Luis García define sus jerarquías
  6. 6 Dónde saborear Gran Canaria, según Pablo Llinares gerente de Turismo de Gran Canaria
  7. 7 El humor de Morgan de este domingo 17 de agosto
  8. 8 Abran paso a la UD de Luis García
  9. 9 «Es culpa de quien gobierna que la riqueza se distribuya tan mal»
  10. 10 Las Torres planta su protesta en La Barra

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Empiezan los sondeos geotécnicos en la antigua cancha del IES Saulo Torón

Empiezan los sondeos geotécnicos en la antigua cancha del IES Saulo Torón