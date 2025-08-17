Empiezan los sondeos geotécnicos en la antigua cancha del IES Saulo Torón Estos trabajos afectarán mínimamente al uso del aparcamiento actual, que seguirá abierto para uso público

El Ayuntamiento de Gáldar, a través de la Concejalía de Urbanismo, que dirige Heriberto Reyes, informa de que a partir de este lunes comenzarán los trabajos para realizar sondeos geotécnicos en el aparcamiento que ocupa la antigua cancha del IES Saulo Torón, en el casco del municipio.

Estos trabajos afectarán mínimamente al uso del aparcamiento actual del centro educativo, que seguirá abierto para uso público.

De esta manera el Ayuntamiento norteño completa los estudios para sacar a licitación la construcción de dos plantas de aparcamiento en esta cancha, cuya cubierta contará con espacios libres y una cancha deportiva para uso municipal.

Todo ello es posible con una financiación de 2,5 millones de euros procedentes del Cabildo de Gran Canaria a través del Plan Adicional de Inversiones para los Municipios aprobado el año pasado y que debe estar ejecutado antes de que acabe 2027.

