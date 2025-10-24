Emoción y recuerdos en la entrega de Honores y Distinciones de La Villa de Moya

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 24 de octubre 2025, 21:59 Comenta Compartir

La Villa de Moya ha hecho entrega de los reconocimientos de 'Honores y Distinciones' en un emotivo acto que ha servido para devolver el cariño que los reconocidos han brindado al municipio a lo largo de su vida. El acto ha tenido lugar en la Iglesia de Nuestra Señora de Candelaria, por primera vez en la historia, que se ha vestido de gala para la ocasión. Un acto que ha contado con la presencia de toda la corporación municipal encabezada por el alcalde, Raúl Afonso, el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, Eduardo Hernández viceconsejero del Gabinete de Presidencia del Gobierno de Canarias, junto a Isabel Mena, consejera de Política Social y Accesibilidad del Cabildo de Gran Canaria y el párroco Don Roberto Rivero.

«Como siempre decimos estos reconocimientos no son un mero acto formal, para nosotros es una forma de devolver lo que tanto le han dado todos y cada uno de ellos a la Villa de Moya desde cada una de sus esferas con dedicación, vocación y amor por su desempeño. Somos muchos los moyenses que hemos crecido con ellos en nuestro día a día y ahora devolverles el cariño brindado de esta manera es un orgullo, tanto para mi como persona, como para toda la corporación municipal», señala el alcalde, Raúl Afonso.

Ayuntamiento de Moya

Historias de compromiso, de dedicación y cariño a las que nos hemos acercado con emotivos vídeos que se ha proyectado a lo largo del acto de cada uno de los reconocido y que ellos han querido agradecer en la voz de Dolores González, hija predilecta de la Villa de Moya desde el día de hoy. «Hablo en mi nombre y en el de todos los reconocidos cuando digo que para nosotros es un enorme orgullo estar en el día de hoy aquí, agradeciéndole a la corporación que se haya acordado de nosotros para brindarnos este reconocimiento. Cada uno de nosotros tiene una historia y procede de una esfera diferente pero a todos nos une algo, el amor por la Villa de Moya y por contribuir a su crecimiento desde el amor y la dedicación», señalaba visiblemente emocionada ante el cariño brindado por todos los vecinos y vecinas que se congregaron en un día tan especial.

Es así como la Villa de Moya ha designado como hijo e hija predilectos a Dolores González y Manuel González, como hijo e hija adoptivos a Maria Luis Alonso y Virgilio Correa y la medalla de oro la han recibido ecca.edu, Ramón Reguero y las Cargadoras del Santísimo Cristo de la Buena Muerte.