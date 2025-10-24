Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Lukovic es de oro
La Villa de Moya ha entregado este viernes sus honores y distinciones. Ayuntamiento de Moya

Emoción y recuerdos en la entrega de Honores y Distinciones de La Villa de Moya

Dolores González y Manuel González son nuevos hijos predilectos del municipio grancanario

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 24 de octubre 2025, 21:59

Comenta

La Villa de Moya ha hecho entrega de los reconocimientos de 'Honores y Distinciones' en un emotivo acto que ha servido para devolver el cariño que los reconocidos han brindado al municipio a lo largo de su vida. El acto ha tenido lugar en la Iglesia de Nuestra Señora de Candelaria, por primera vez en la historia, que se ha vestido de gala para la ocasión. Un acto que ha contado con la presencia de toda la corporación municipal encabezada por el alcalde, Raúl Afonso, el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, Eduardo Hernández viceconsejero del Gabinete de Presidencia del Gobierno de Canarias, junto a Isabel Mena, consejera de Política Social y Accesibilidad del Cabildo de Gran Canaria y el párroco Don Roberto Rivero.

«Como siempre decimos estos reconocimientos no son un mero acto formal, para nosotros es una forma de devolver lo que tanto le han dado todos y cada uno de ellos a la Villa de Moya desde cada una de sus esferas con dedicación, vocación y amor por su desempeño. Somos muchos los moyenses que hemos crecido con ellos en nuestro día a día y ahora devolverles el cariño brindado de esta manera es un orgullo, tanto para mi como persona, como para toda la corporación municipal», señala el alcalde, Raúl Afonso.

Ayuntamiento de Moya
Imagen principal - Emoción y recuerdos en la entrega de Honores y Distinciones de La Villa de Moya
Imagen secundaria 1 - Emoción y recuerdos en la entrega de Honores y Distinciones de La Villa de Moya
Imagen secundaria 2 - Emoción y recuerdos en la entrega de Honores y Distinciones de La Villa de Moya

Historias de compromiso, de dedicación y cariño a las que nos hemos acercado con emotivos vídeos que se ha proyectado a lo largo del acto de cada uno de los reconocido y que ellos han querido agradecer en la voz de Dolores González, hija predilecta de la Villa de Moya desde el día de hoy. «Hablo en mi nombre y en el de todos los reconocidos cuando digo que para nosotros es un enorme orgullo estar en el día de hoy aquí, agradeciéndole a la corporación que se haya acordado de nosotros para brindarnos este reconocimiento. Cada uno de nosotros tiene una historia y procede de una esfera diferente pero a todos nos une algo, el amor por la Villa de Moya y por contribuir a su crecimiento desde el amor y la dedicación», señalaba visiblemente emocionada ante el cariño brindado por todos los vecinos y vecinas que se congregaron en un día tan especial.

Es así como la Villa de Moya ha designado como hijo e hija predilectos a Dolores González y Manuel González, como hijo e hija adoptivos a Maria Luis Alonso y Virgilio Correa y la medalla de oro la han recibido ecca.edu, Ramón Reguero y las Cargadoras del Santísimo Cristo de la Buena Muerte.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Indignación por la expulsión del alumnado con necesidades especiales de un concierto didáctico: «La respuesta fue maravillosa»
  2. 2 «Madre de Dios ruega por nosotros pecadores, ahora llega vuestra hora de muerte, a sufrir»
  3. 3 La llamada de un hijo desde 8.000 kilómetros salva la vida de su padre en Gran Canaria
  4. 4 La Aemet advierte de la llegada de una masa de aire polar y Canarias ya sentencia el fin de semana
  5. 5 Robo con violencia en Triana: «Esto ha sido una película de terror»
  6. 6 Una pelea en la cárcel de Juan Grande deja dos presos heridos en un ajuste de cuentas por drogas
  7. 7 Canarias, entre lo mejor y lo peor del país: dos municipios entran en el ranking de los que más delitos acumulan en España
  8. 8

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  9. 9 La viñeta de Morgan de este viernes 24 de octubre
  10. 10 Atraca en el Puerto de Las Palmas uno de los sumergibles más potentes del mundo, que rechazó la oferta de Santa Cruz de Tenerife

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Emoción y recuerdos en la entrega de Honores y Distinciones de La Villa de Moya

Emoción y recuerdos en la entrega de Honores y Distinciones de La Villa de Moya